Башенный кран упал в Евпатории в Крыму — прокуратура
В Евпатории на проспекте Победы произошло обрушение башенного крана на строящемся объекте жилого комплекса. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, по указанному факту инициировали проверку. В надзорном ведомстве отметили, что инцидент случился в ходе строительных работ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в Астрахани ветер опрокинул башенный кран на стройплощадке. Погиб машинист.
Читайте также: