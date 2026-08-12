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Башенный кран упал в Евпатории в Крыму — прокуратура

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Евпатории на проспекте Победы произошло обрушение башенного крана на строящемся объекте жилого комплекса. Об этом стало известно 12 августа.



Как сообщили в республиканской прокуратуре, по указанному факту инициировали проверку. В надзорном ведомстве отметили, что инцидент случился в ходе строительных работ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Астрахани ветер опрокинул башенный кран на стройплощадке. Погиб машинист.

Никита Кротов

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