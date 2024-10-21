В Москве упал 25-метровый башенный кран

Фото: istock/Iulianna Est
В Москве упал башенный кран, при этом пострадал один человек. Инцидент на стройке случился 21 октября на севере столицы, возле дома № 6 на улице Ангарская.
По данным экстренных служб, кран рухнул вместе с рабочим. Телеграм-канал «112» сообщил, что в кабине крана находился машинист, который выжил, но серьезно пострадал. Сообщается, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и ребер. Сейчас он находится в больнице.
По информации очевидцев, высота крана составляла 25 метров. Судя по опубликованным в соцсетях видео, как кран рухнул на строящийся дом.
По факту случившегося началась проверка. По какой причине упала строительная техника и кто виноват, будут выяснять правоохранительные органы.
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По информации очевидцев, высота крана составляла 25 метров. Судя по опубликованным в соцсетях видео, как кран рухнул на строящийся дом.
По факту случившегося началась проверка. По какой причине упала строительная техника и кто виноват, будут выяснять правоохранительные органы.
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Лия Мурадьян