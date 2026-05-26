В Астрахани ветер опрокинул башенный кран на стройплощадке, погиб машинист
В Астрахани на стройплощадке сильный ветер опрокинул башенный кран. Как сообщает СУ СК России по региону, в результате происшествия погиб один рабочий.
Трагедия произошла 26 мая на одной из строительных площадок города. По предварительным сведениям, порывы ветра повалили башенный кран, когда внутри кабины находился машинист. Конструкция рухнула вместе с оператором. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сотрудники правоохранительных органов уже организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда. Следователи опрашивают свидетелей и руководство стройки. Детали и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Ранее сообщалось об инциденте в больнице Санкт-Петербурга. В медучреждение доставили строителя, который упал на металлический прут.
