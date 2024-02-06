Лефортовский суд заочно арестовал бизнесмена Конаныхина за оправдание терроризма

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Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Конаныхина, об этом стало известно «Известиям».
Сообщается, что Конаныхина обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганды терроризма. Ранее он также был объявлен в международный розыск.
6 февраля Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена. Он будет заключён под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации.
Отмечается, что в 2022 году Конаныхин публиковал в своих социальных сетях антироссийские высказывания.
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6 февраля Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена. Он будет заключён под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации.
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Евгения Парфентьева