Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга

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Суд в Москве арестовал известных в сфере IT-технологий бизнесменов Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, которых обвиняют в хищении денег у Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Данные следствия гласят, что 69-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили похитили порядка 160 миллионов рублей субсидиями, которые были выделены на разработку и создание российских компьютеров. Государственные деньги не были затрачены по назначению, а использовались по личному усмотрению бизнесменов. При этом подозреваемые не признал свою вину, заявив, что полностью исполнили обязательства перед заказчиком. В настоящее время продолжается расследование этого дела.
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