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Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга

В Москве арестовали бизнесменов за хищение 160 млн рублей у Минпромторга
18 декабря 2023, 16:42
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве арестовал известных в сфере IT-технологий бизнесменов Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, которых обвиняют в хищении денег у Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесменов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователь ходатайствовал о помещении их под стражу.

Данные следствия гласят, что 69-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили похитили порядка 160 миллионов рублей субсидиями, которые были выделены на разработку и создание российских компьютеров. Государственные деньги не были затрачены по назначению, а использовались по личному усмотрению бизнесменов. При этом подозреваемые не признал свою вину, заявив, что полностью исполнили обязательства перед заказчиком. В настоящее время продолжается расследование этого дела.

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#бизнесмен
#деньги
#уголовное
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В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана
18 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Славянске-на-Кубани задержали военнослужащего, который, предположительно, устроил стрельбу в одном из местных ресторанов, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл в ночь на 17 декабря в ресторане «Рояль».

Военнослужащий из местной части повздорил с посетителем заведения, после чего достал травматический пистолет и открыл стрельбу. При этом, какие травмы получил пострадавший – не уточняется.

В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Оружие, из которого была произведена стрельба, было изъято, а материалы по делу военного переданы в следственные органы для принятия дальнейшего решения. 

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#пистолет
#инцидент
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#следствие
#рестораны
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Психиатры займутся онлайн-дневником устроившей стрельбу в брянской школе
18 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/manoch dechlowhim

Врачи-психиатры изучат онлайн-дневник, который якобы вела 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, эксперты центра им. В.П. Сербского изучат дневник школьницы. Основной целью является выявление истинного автора и действительно ли дневник вела сама Алина, признаваясь в ненависти к семье и одноклассникам и говоря о планах устроить в школе стрельбу.

В случае, если автором дневника была школьница, тогда будет установлен примерный психопортрет и диагноз.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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#эксперты
#диагноз
#школьница
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Мужчину нашли мёртвым в лесу после новогоднего корпоратива под Москвой
18 декабря 2023, 16:22

Фото: istock / Daria Kulkova

Тело мужчины обнаружено недалеко от его дома в Краснознаменске, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
В правоохранительные органы обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что ее муж ушел на новогодний корпоратив 15 декабря вечером, но домой он так и не вернулся, на звонки не отвечал.  
 
К поискам мужчины подключились волонтеры и правоохранители. 16 декабря тело пропавшего без вести обнаружено в лесополосе недалеко от его дома. Документы и личные вещи находились возле трупа. В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти. Возбуждено уголовное дело. 
 
Прежде сообщалось, что в Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#уголовное эксперты
#волонтеры
#корпоратив
#смерть
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В Домодедове тепловоз снёс застрявший на путях «КамАЗ»
18 декабря 2023, 16:20

Фото: телеграм-канале ГУ МВД РФ по МО

На железнодорожном переезде в городском округе Домодедово тепловоз снёс застрявший на путях грузовик. Обстоятельства ДТП изучает подмосковная полиция.
«ДТП произошло сегодня в 12:22 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева в Домодедове. Машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», остановившемся на железнодорожном переезде», – сообщается в телеграм-канале правоохранителей. 
В результате аварии автомобиль и тепловоз получили механические повреждения. Пострадавших нет.

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#московская область
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Столичного экс-полицейского приговорили к 3,5 года за попытку выманить 10 млн руб
18 декабря 2023, 15:46

Фото: iStock/Yingko

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, которая проходит обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного УВД одного из административных округов столицы Станислава Асютина. Он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество…)», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ближайшие 3,5 года Асютин проведет в колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Следствие установило, что в июле 2022 года полицейский хотел получить 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела по заявлению одного из потерпевших от мошеннических действий известного ювелирного дома Дарьи Спиридоновой. Его задержали на месте при получении денег.

Напомним, 8 февраля была задержана владелица Darvol Дарья Спиридонова.

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#суд
#приговор
#деньги
#теракт
#мошенничество
#следствие
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В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
18 декабря 2023, 15:35

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге задержали двоих подростков, которые запенили двери в квартиры военкомов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря двери в квартиры военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной. 

Подвергшиеся нападению квартиры расположены в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В первом правонарушение было квалифицировано по уголовной статье об умышленной порче чужого имущества, а в Красносельском – по статье о хулиганстве.

По словам Волк, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое несовершеннолетних. В настоящий момент в мотивах поступка подростков разбираются правоохранители.

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#подростки
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«Замахивался, предлагал секс за деньги»: Блогера-мигранта задержали и выдали повестку
В Красноярске предложившему девушке деньги за секс мигранту выдали повестку
18 декабря 2023, 15:30

Фото: istock / Dzurag

Мигранту, который снимал провокационные видео в Красноярске вручили повестку в армию. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
На одном из таких видеороликов он предложил  девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией. 

Послу публикации этих видео в сети мужчиной заинтересовались полиция. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.

Местные издания опубликовали еще один видеоролик с участием мигранта. На нем он расписывается в получении повестки. В военкомат он обязан прийти 11 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что 75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военкомат
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Отец троих детей обвинил их деда из Кронштадта в извращениях
В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении 3 детей
18 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/Irina_Geo

75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей, пишет издание «Фонтанка».
Заявление на пенсионера написал отец малолетних. Мужчина сообщил, что отчим его законной супруги совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей трех, шести и десяти лет. 

Полиция уже организовала проверку по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о том, как отцу стало известно о насилии его детей со стороны неродного дедушки, издание не привело. 

Прежде сообщалось, что в Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в сексуальных домогательствах к сыну. 

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#полиция
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#педофилия
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В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки
В Геленджике девушка забралась на верхушку городской ёлки
18 декабря 2023, 15:21

Фото: iStock/dmf87

В Геленджике женщина забралась на самую верхушку двадцатиметровой городской ёлки, которая была установлена в преддверии Нового года. Об этом пишет портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, случилось это накануне вечером. Предварительно, женщина гуляла с подругами на Центральной площади и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она полезла на дерево под советы подруг, которые остались стоять внизу. Удалось ли ей благополучно покинуть занимаемую высоту – не известно. Уточняется, что высота елки составляет 20 метров.
 
Тем не менее инцидентом заинтересовались местные полицейские. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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