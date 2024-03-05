Глава СК отреагировал на мягкий приговор мигранту, убившему ветерана СВО

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить, по какой причине суд в Челябинской области назначил виновному в убийстве ветерана СВО только 1,6 года ограничения свободы. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Речь идет о решении Карталинского горсуда по делу 19-летнего бойца ММА Рустама Байжувенова, который в сентябре 2023 года во время драки убил участника СВО. Военнослужащий хотел заступиться за девушку, которая страдала от действий пьяного фигуранта. От полученных травм он скончался в больнице.
Молодого человека признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили полтора года ограничения свободы, отпустив в зале суда.
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