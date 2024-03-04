Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

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Трое детей от двух до пяти лет погибли при пожаре в доме в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Уточняется, что трагедия произошла 4 марта.
По предварительным данным, пожар произошел в частном доме из-за дровяной печи. При этом в момент происшествия дети находились в доме одни, родителей не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте пожара работают представители следственных органов.
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«В домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения», – говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте пожара работают представители следственных органов.
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Элина Позднякова