Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане

СК: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей
04 марта 2024, 22:08
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

Трое детей от двух до пяти лет погибли при пожаре в доме в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Уточняется, что трагедия произошла 4 марта.

«В домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения», – говорится в сообщении ведомства.


По предварительным данным, пожар произошел в частном доме из-за дровяной печи. При этом в момент происшествия дети находились в доме одни, родителей не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте пожара работают представители следственных органов.

Читайте также:

При пожаре в Валенсии погибли четыре человека

Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей

В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали
#дети
#дело
#трагедия
#пожар
#уголовное дело
#человек
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участника СВО обокрали в военном госпитале на 23 февраля
04 марта 2024, 19:43

Фото: iStock/sudok1

В Москве в военном госпитале обокрали участника спецоперации, об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
По информации СМИ, инцидент произошёл в самый неподходящий для подобного преступления день — в День защитника Отечества, 23 февраля.

Участвовавший в штурме Авдеевки военнослужащий потерял ногу и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь Москвы. В этот злополучный день он находился в отделении неврологии. В определённый момент мужчина заметил, что у него пропало портмоне.

«Внутри сумки лежало — удостоверение Героя России, медали, а также документы, банковские карты и 80 тысяч рублей наличными», — уточнили в СМИ.

Военнослужащий написал заявление в полицию, проводится проверка.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру на 230 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге вор проломил пол в квартире, чтобы украсть валюту и ювелирку

«Фонтанка»: В Санкт-Петербурге вор сделал подземный ход, чтобы забрать ценности из квартиры
#кража
#сво
#госпиталь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей
04 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из четырёх человек, ещё трое пострадали, об этом сообщили в ГУМВД России по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 4 марта в 13:30 часов дня на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав.

Предварительно, водитель Hyundai Santa Fе пытался обогнать других участников дорожного и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21102.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) - скончались на месте происшествия», — сообщили детали трагедии в МВД.

Ещё три участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.

Читайте также:

В Магадане пьяный угонщик без прав попал в ДТП во время полицейской погони

Трое детей пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

В Барнауле первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал
#челябинск
#дтп
#смерть
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самарской области возбудили дело после подрыва ж/д моста через Чапаевку
04 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/Akintevs

В Самарской области возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка, об этом сообщили в УФСБ по региону.
Напомним, утром 4 марта взрыв прогремел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.

По факту случившегося в регионе был объявлен план «Загорск», движение поездов временно приостановили.

Позже стало известно, что под опоры моста заложили несколько самодельных взрывных устройств.

Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».

Детали произошедшего продолжают устанавливаться, движение на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути.

Читайте также:

В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области

Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату
#самарская область
#мост
#железная дорога
#фсб
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках боец СВО заставил извиняться мигранта, оскорбившего его жену
04 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/fortton

В Котельниках мигрант-таксист оскорбил жену бойца спецоперации, после чего у него состоялась встреча с мужем обиженной клиентки. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».
На днях Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видеообращение жены российского военного. Женщина рассказала, что мигрант занимается частным извозом и предложил ей свои услуги. Однако после того, как она села в автомобиль и назвала адрес места назначения, мужчина начал оскорблять клиентку.

После этого боец СВО разыскал обидчика жены и провел с ним беседу. Мигрант сразу извинился за свое поведение. По словам женщины, таксист резко «забыл» русский язык, хотя во время их первой встречи он уверенно разговаривал на русском.

Читайте также:

Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии

Джигурда неожиданно начал встречу с бойцами в зоне СВО

В Москве мигрант чуть не застрелил женщину и при задержании применил насилие к полицейскому
#мигрант
#автомобиль
#женщина
#русский язык
#женщины
#услуги
#мужчина
#telegram
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, после чего в бюджете организации обнаружили «дыру» размером в 160,9 миллиарда рублей.

«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы», — цитирует агентство слова Ольги Багровой.

Напомним, ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину

Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 3 трлн 156 млрд рублей
#суд
#москва
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На севере Польши упал неизвестный летающий объект
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Krzysztof12

В Варминско-Мазурском польском воеводстве местные жители обнаружили необычную находку – упавший с неба предмет.
Территорию поля мгновенно оцепили сотрудники правоохранительных органов, а сам объект забрали на экспертизу. Об этом сообщил представитель местной полиции Рафал Яцковский.

По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.

В любом случае, упавший ​летающий объект будет передан ​армии, а его функционал и назначение будут детально исследованы.

Читайте также:

Польша не успела сбить залетевшую с Украины российскую ракету

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину

Польша слишком сильная для войны с Россией
#польша
#происшествия
#инцидент
#небо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре
04 марта 2024, 15:49

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova

В Санкт-Петербурге 25-летний Антон, обожавший виртуальную войну в популярном шутере PUBG, похитил у своей возлюбленной Марины 250 000 рублей – сбережения на покупку квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Антон и Марина были парой около пяти лет, но жили в разных мирах. Марина трудилась, не покладая рук, откладывая каждую копейку на приобретение отдельной комнаты в коммунальной квартире. Антон же, наоборот, целыми днями пропадал в спортзале, качая мышцы, и повышал уровень своего персонажа в компьютерной игре.

В один роковой день Марина решила собрать вещи и покинуть Антона. Планы на совместное будущее рухнули. Начав собирать свои сбережения, спрятанные в тайнике, она пришла в ужас: половины денег – 250 000 рублей – не было.

Сначала Антон все отрицал, но когда Марина обратилась в полицию, вынужден был признаться. Он раскаялся в своем поступке и возместил ущерб девушке, но этого оказалось недостаточно.

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении него уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, которое уже направлено в суд.

Читайте также:

Находчивый менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у начальника 18 млн рублей

В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей

Владелец ПВЗ Wildberries в Подмосковье украл товары со своей же точки на ₽5 млн
#суд
#уголовное прокуратура
#ущерб
#сбережения
#кража
#игра
#деньги
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки
В Подмосковье мать воткнула кухонный нож в ногу дочке в момент «воспитания»
04 марта 2024, 15:33

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Пушкино пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочке за то, что та не хотела делать домашнее задание. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 45-летняя женщина разозлись, что дочь не учит уроки в воскресенье вечером. Она накричала на ребенка, а потом схватила кухонный нож и воткнула его в ногу дочери.

Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков.

Читайте также:

В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания

В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности

17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна
#полиция
#врачи
#нож
#женщина
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии
Обвиняемого в убийстве бойца СВО челябинца освободили в зале суда
04 марта 2024, 15:29

Фото: istock / AMilkin

Карталинский городской суд в Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, после драки с которым скончался участник специальной военной операции. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщает издание.
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Сначала на фигуранта завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», но спустя время дело переквалифицировали в «причинение смерти по неосторожности».

Инцидент между Байжуменовым и военным произошел в сентябре 2023 года. В результате уличной потасовки в поселке Новокаолиновый пьяный молодой человек нанес потерпевшему удары, из-за которых он впоследствии кончался в больнице.

Читайте также:

В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак

В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении

Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад

#суд
#приговор
#смерть
#уголовное инцидент
#ограничения
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф