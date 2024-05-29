Фото: сайт СК РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Следком».
Происшествие случилось в одном из сёл Дагестана. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу от огнестрельного ранения.
Следственные органы СК РФ по республике организовали процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе данной проверки.
Ранее сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.
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Следственные органы СК РФ по республике организовали процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе данной проверки.
Ранее сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.
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Анастасия Чинкова