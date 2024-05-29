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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане

29 мая 2024, 19:56
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Следком».
Происшествие случилось в одном из сёл Дагестана. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу от огнестрельного ранения.

Следственные органы СК РФ по республике организовали процессуальную проверку.



Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе данной проверки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.

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Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана
В Белгороде задержали женщину, заказавшую убийство своего мужа
29 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Белгороде задержали женщину, которая пыталась заказать киллера для убийства мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, женщина решила избавиться от 41-летнего мужа, для чего решила организовать убийство. Она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера, который убил бы её мужа за 200 тысяч рублей. Мужчина понял серьёзность намерений женщины и обратился в полицию.

Сотрудники полиции подослали к женщине «киллера», который взял аванс в размере 100 тысяч рублей. Он сообщил ей о якобы успешном выполнении плана. После этого подосланный полицией «исполнитель» прибыл за остальной частью обещанной суммы. Тогда женщину задержали с поличным.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации и приготовлении к убийству по найму.

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#полиция
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#белгородская область
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Жительницу Подмосковья избили и изнасиловали в лесу
29 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/sruilk

Жительницу подмосковного Клина изнасиловали в лесу недалеко от деревни Акатово, сообщает Regions.
По информации портала, на женщину напал ее бывший молодой человек. Он не смог смириться с разрывом отношений и предложил вновь увидеться. Когда женщина пришла в назначенное место, бывший возлюбленный схватил ее, избил и изнасиловал.

После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника.

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В Польше украинский подросток погиб, пытаясь сбежать от полиции
РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
29 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Подросток их Украины погиб в ДТП на севере Польши. Об этом сообщает агентство РАР.
По информации издания, молодой человек пытался скрыться от полиции на автомобиле, скорость которого превышала 150 км в час.

На неоднократные требования правоохранителей остановиться, подросток не реагировал. В какой-то момент парень не справился с управлением и врезался в дерево. 17-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время выясняется, на чьем автомобиле передвигался подросток.

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#подросток
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#польша
#украина
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Бербок осудила вечеринки с правоэкстремистскими лозунгами
Глава МИД ФРГ Бербок осудила вечеринки с экстремистскими лозунгами
29 мая 2024, 18:34

Фото: пресс-служба МИД РФ

Волну вечеринок с нацистскими лозунгами осудила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом она написала в социальных сетях. Также она напомнила про громкое убийство турок в Золингене в 1993 году.
«Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года», – написала Бербок.

До этого сообщалось, что полицейские земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяют видеозапись, распространенную в сети. На ней участники выкрикивали нацистские и правоэкстремистские лозунги. В частности, они скандировали «иностранцы вон». Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемыми и отвратительными выкрикиваемые лозунги.

Похожие инциденты произошли на западе ФРГ, а именно, в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф.

Больше 30 лет назад правоэкстремисты подожгли жилой дом в Золингене, где проживала большая турецкая семья. Тогда погибли пять человек, которых упомянула Бербок, в том числе и детей в возрасте 4,9 и 12 лет.

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#мир
#фрг
#нацизм
#германия
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В центре Москвы обнаружили тело женщины без глаз и уха
29 мая 2024, 18:17

Фото: istockphoto/blinow61

В квартире в центре Москвы нашли бездыханное тело женщины. У неё отсутствовали глазные яблоки и одно ухо.
Инцидент произошёл накануне, 28 мая, сообщает «Рен ТВ». В службу «112» позвонил 40-летний мужчина и сообщил о смерти своей гражданской супруги. По указанному им адресу прибыли медики. Они обнаружили мёртвую женщину лежащей на диване. На теле были следы гнилостных изменений и трупные пятна. Глазные яблоки и одно ухо отсутствовали.

Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Вскоре ему стало плохо и потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшедшего.

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Полиция Франции задержала 10 чеченцев
France 3: во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры
29 мая 2024, 16:59

Фото: iStock/HJBC

Полиция Франция задержала десятерых представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.
Полицейские провели операцию в 12 городах Франции. В результате им удалось задержать десять чеченцев, имена которых не называются.

Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#франция
#полиция
#чечня
#задержание
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В Петербурге мигранта осудили за спонсирование терроризма
29 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Дилшода Мардонова. Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу о спонсировании терроризма.
Следователи и суд установили, что Мардонов, будучи сторонником радикальных течений в исламе, хотел оказать материальную поддержку участникам организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он вступил в переписку с одним из членов организации, который находился в Сирии. Получив от него инструкции, он безналичным способом перевёл 37 тысяч рублей, осознавая, что эти деньги будут использованы для нужд террористической деятельности.

Второй Западный окружной военный суд признал Мардонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Признан иноагентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов
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#ук
#рф
#санкт-петербург
#терроризм
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Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске
СК возбудил дело после падения дерева на 72-летнюю пенсионерку в Копейске
29 мая 2024, 15:50

Фото: istockphoto/aga7ta

Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных за предоставление услуг по своевременной вырубке деревьев лиц, принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Несчастье произошло с 72-летней женщиной на улице Грибоедова во время шквалистого ветра, она скончалась на месте.

Недавно похожий инцидент произошел под Калининградом в Черняховке, где дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком, когда он был на тротуаре с мамой. Малыша госпитализировали. В пресс-службе Следственного комитета сообщали об организации доследственной проверки.

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#пенсионеры
#челябинск
#дерево
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В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
29 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/adgafoto

В Дагестане семилетний мальчик выстрелил в грудь своего пятилетнего брата из пневматической винтовки своего деда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мальчик получил ранение не совместимое с жизнью и скончался.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем, устанавливаются все подробности ЧП.

По данным Телеграм-канала Mash Gor, дети играли с винтовкой деда. Старший ребёнок нажал на курок и выстрелил в грудь своему брату. Услышав звук выстрела, к детям сразу прибежали родители. Они вызвали скорую помощь, которая отвезла раненого в больницу. Однако там мальчик умер.

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