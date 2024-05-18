В Дагестане возбудили дело против матери, избивавшей дочь обувной ложкой

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В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении женщины, регулярно избивавшей свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что после проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По данным следствия, в апреле-мая этого года жительница Каспийска с целью наказать ребёнка за малозначительные провинности систематически избивала её. Для нанесения побоев женщина также использовала металлическую обувную ложку, причиняя девочке физические и психологические страдания.
В четверг, 16 мая, подозреваемая вновь избила девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Ребёнок, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. В больнице девочке диагностировали перелом руки, ушибы и порезы.
Органы опеки изъяли ребёнка у матери.
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По данным следствия, в апреле-мая этого года жительница Каспийска с целью наказать ребёнка за малозначительные провинности систематически избивала её. Для нанесения побоев женщина также использовала металлическую обувную ложку, причиняя девочке физические и психологические страдания.
В четверг, 16 мая, подозреваемая вновь избила девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Ребёнок, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. В больнице девочке диагностировали перелом руки, ушибы и порезы.
Органы опеки изъяли ребёнка у матери.
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Анастасия Чинкова