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Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

Глава СК призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО в Гусином Броде
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.


Глава СК РФ также поручил руководителю следственного управления области подготовить доклад об установленных обстоятельствах. В настоящее время региональные правоохранители осуществляют проверку.

Напомним, об инциденте стало известно 28 октября. В селе Гусиный Брод неизвестные разгромили могилы бойцов спецоперации. Злоумышленники сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.

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#солдаты
Baza: самолет рейсом Москва — Анталья подал сигнал о неисправностях
30 октября 2024, 12:02

Фото: istockphoto/umenie

Пассажирский самолет рейсом Москва — Анталья компании «Аэрофлот» подал сигнал о неисправностях, информирует Baza. По предварительным данным, проблема в вентиляционном датчике в кабине пилота. Лайнер планирует аварийное приземление в авиагавани «Шереметьево».
Перед этим журналисты Shot информировали, что экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8. На борту винтокрылого судна были 22 человека, включая трех членов экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет направлялся в Бриакан, но сесть пришлось в районе Тугура. На место происшествия направили спасательный вертолет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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Shot: вертолет Ми-8 с пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае
30 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/camptoloma

Экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8, на борту которого находилось 19 пассажиров. Как информирует SHOT, винтокрылая машина летела в населенный пункт Бриакан, судно принадлежит «Универсал-Авиа».
Всего в вертолете, севшем неподалеку от Тугура, находились 22 человека. Трое являются членами экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия летят спасатели. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Кроме того, крушение санитарного вертолета произошло в Кировской области. Уточнялось, что погибли четыре человека: врач, пилот и два фельдшера.

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#мир
#россия
#россияне
#хабаровский край
#новости
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На Камчатке огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома
SHOT: Пожар произошел в доме в селе Сосновка Камчатского края
30 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома в камчатском селе Сосновка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже, после чего распространилось по крыше дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.




Жильцов дома эвакуируют. Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. По информации Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет порядка 450 квадратных метров.

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В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты
SHOT: в Свердловской области тесть застрелил зятя на охоте
30 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Artem Zakharov

Жителя Свердловской области подозревают в смертельном ранении его зятя во время охоты. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел, когда 60-летний мужчина и его 35-летний зять поехали на квадроцикле проверять устроенные ими в лесу кормушки для привлечения животных. По словам тестя, он случайно нажал курок ружья, слезая с квадроцикла в темное время суток.

В результате выстрела пуля попала в спину зятя, который в этот момент искал фонарик. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время стрелявший находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Силовики вычислили схему с займами, которая оставила больше ста москвичей без жилья
Полиция в Москве выявила схему с займами, лишившую более ста граждан квартир
30 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/Dzurag

Полиция выявила в Москве схему с займами, в результате которой более 100 человек, включая пенсионеров, лишились недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что мошенники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность под предлогом выдачи займов. В период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, в том числе пенсионеров, взять у них микрокредиты, а в залог оставить квартиру. Когда выяснялось, что человек не может их выплатить, то преступники через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности.

Согласно информации следствия, все кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовый организаций. Договоры займа оформлялись от лица частных инвесторов, с которыми у данной организации были заключены договоры поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Подросток погиб в ЛНР во время демонстрации стрельбы из гранатомета
30 октября 2024, 10:05

Фото: iStock/Iulianna Est

В ЛНР военный хотел показать подростку, как стрелять из гранатомёта, но боеприпас взорвался внутри ствола. Военный и ребенок погибли. Об этом пишет Baza.
По данным издания, отец 13-летнего подростка из Ставрополя с сентября проходит военную службу в ЛНР. 27 октября к нему приехали его жена и сын. Командир подразделения познакомился с мальчиком и решил продемонстрировать, как стрелять из гранатомета.

Однако, когда военный выстрелил, боеприпас взорвался внутри ствола. Командир сразу погиб, а подросток получил серьезное ранение. Его отвезли в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его не смогли. Ребенок умер. Отец мальчика также получил осколочные ранения. Женщина не пострадала.

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Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО
30 октября 2024, 09:18

Фото: iStock/Kenishirotie

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 000 000 рублей у бойцов СВО. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сообщается, что оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками УМВД по Владимирской области и ФСБ пресекли преступную деятельность подозреваемых, которые работали в пункте отбора на военную службу.

По предварительным данным, они присваивали себе сим-карты, предназначенные для военнослужащих, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисляемые выплаты.

На данный момент зафиксировано пять случаев кражи, общий ущерб составил более 11 000 000 рублей. Следователи возбудили уголовные дела.

В ходе обысков у задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сбой на Калужско-Рижской линии метро: увеличены интервалы движения поездов
30 октября 2024, 07:35

Фото: istock/spacedrone808

На «оранжевой» Калужско-Рижской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. В результате на южном участке ветки увеличены интервалы между поездами. Об этом проинформировал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что поезда в обратном направлении продолжают курсировать, однако интервалы между ними увеличены. В настоящее время сотрудники метро работают над восстановлением графика движения.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, информация о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не уточняется. Пассажиров просят проявить терпение и учитывать изменения в расписании.

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поезда
#происшествия
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На МКАД произошло ДТП, движение затруднено
На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля
30 октября 2024, 07:10

Фото: istock/Bilanol

В результате ДТП на внутренней стороне 75-го километра МКАД, перед Химкинским мостом, произошло столкновение четырех машин. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. В связи с аварией движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее стало известно, что серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии. Согласно источнику РИА Новости, он скончался от онкологии. Отметим, что маньяк был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет.

До этого в Омской области подросток угнал автомобиль и изрезал женщину. Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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