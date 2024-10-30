Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.
Глава СК РФ также поручил руководителю следственного управления области подготовить доклад об установленных обстоятельствах. В настоящее время региональные правоохранители осуществляют проверку.
Напомним, об инциденте стало известно 28 октября. В селе Гусиный Брод неизвестные разгромили могилы бойцов спецоперации. Злоумышленники сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.
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