Силовики вычислили схему с займами, которая оставила больше ста москвичей без жилья

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Полиция выявила в Москве схему с займами, в результате которой более 100 человек, включая пенсионеров, лишились недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что мошенники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность под предлогом выдачи займов. В период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, в том числе пенсионеров, взять у них микрокредиты, а в залог оставить квартиру. Когда выяснялось, что человек не может их выплатить, то преступники через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности.
Согласно информации следствия, все кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовый организаций. Договоры займа оформлялись от лица частных инвесторов, с которыми у данной организации были заключены договоры поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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