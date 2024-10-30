Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО

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Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 000 000 рублей у бойцов СВО. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сообщается, что оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками УМВД по Владимирской области и ФСБ пресекли преступную деятельность подозреваемых, которые работали в пункте отбора на военную службу.
По предварительным данным, они присваивали себе сим-карты, предназначенные для военнослужащих, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисляемые выплаты.
На данный момент зафиксировано пять случаев кражи, общий ущерб составил более 11 000 000 рублей. Следователи возбудили уголовные дела.
В ходе обысков у задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, они присваивали себе сим-карты, предназначенные для военнослужащих, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисляемые выплаты.
На данный момент зафиксировано пять случаев кражи, общий ущерб составил более 11 000 000 рублей. Следователи возбудили уголовные дела.
В ходе обысков у задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова