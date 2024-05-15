Бастрыкину доложат по делу о ребенке-инвалиде с истощением

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида.
Об этом заявляется в Telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее старший помощник руководителя московского главка комитета Юлия Иванова рассказала, что москвичка надолго оставила в квартире 12-летнего сына. Мальчик страдает серьезным заболеванием и не может за собой ухаживать. В результате ребенок был госпитализирован с истощением.
Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
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Ранее старший помощник руководителя московского главка комитета Юлия Иванова рассказала, что москвичка надолго оставила в квартире 12-летнего сына. Мальчик страдает серьезным заболеванием и не может за собой ухаживать. В результате ребенок был госпитализирован с истощением.
Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
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Алёна Самарева