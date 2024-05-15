Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову

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Взятка, которую получил начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что попавшее на видео здание находится рядом с Краснодарским военным училищем имени генерала Штеменко. Оно является одной из построек возведённого бизнесменом Левой Мартиросяном комплекса. Здание этого комплекса, в котором располагается магазин, оформлено на жену Кузнецова. Взамен на этого бизнесмен получил несколько многомиллионных госконтрактов.
Напомним, что Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него дома были найдены свыше 100 миллионов рублей наличными.
Следом за ним арестовали и Леву Мартиросяна. По решению Басманного районного суда Москвы его арест продлится до 12 июля.
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Напомним, что Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него дома были найдены свыше 100 миллионов рублей наличными.
Следом за ним арестовали и Леву Мартиросяна. По решению Басманного районного суда Москвы его арест продлится до 12 июля.
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Анастасия Чинкова