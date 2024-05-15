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Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову

SHOT показал кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
15 мая 2024, 21:21
Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Взятка, которую получил начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что попавшее на видео здание находится рядом с Краснодарским военным училищем имени генерала Штеменко. Оно является одной из построек возведённого бизнесменом Левой Мартиросяном комплекса. Здание этого комплекса, в котором располагается магазин, оформлено на жену Кузнецова. Взамен на этого бизнесмен получил несколько многомиллионных госконтрактов.


Напомним, что Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него дома были найдены свыше 100 миллионов рублей наличными.



Следом за ним арестовали и Леву Мартиросяна. По решению Басманного районного суда Москвы его арест продлится до 12 июля.

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#взятка
#минобороны рф
#видео
#кадры
#арест
Бастрыкину доложат по делу о ребенке-инвалиде с истощением
15 мая 2024, 21:38

Фото: iStock/ViktorCap

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида.
Об этом заявляется в Telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее старший помощник руководителя московского главка комитета Юлия Иванова рассказала, что москвичка надолго оставила в квартире 12-летнего сына. Мальчик страдает серьезным заболеванием и не может за собой ухаживать. В результате ребенок был госпитализирован с истощением.

Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову

МВД Словакии опровергло информацию о нормализации состояния премьер-министра Словакии Фицо
#ск рф
#москва
#ребёнок
#больница
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МВД Словакии опровергло информацию о нормализации состояния Фицо
МВД Словакии: в Фицо выстелили пять раз, его состояние критическое
15 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое. Об этом сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в беседе с журналистами.
Отмечается, что нападавший произвёл пять выстрелов, серьёзно ранив политика, который по-прежнему находится на операционном столе.

Ранее появилась информация, что Фицо успешно провели операцию, и его состояние стабилизируется.

В среду на словацкого премьер-министра было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз, после чего политик упал на землю. Его экстренно госпитализировали в ранением брюшной полости. Затем у него началось внутреннее кровотечение. Стрелявшего оперативно задержали, им, предположительно, является известный словацкий писатель Юрай Цинтула.

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#роберт фицо
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#пострадавший
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Макрон шокирован нападением на премьера Словакии
15 мая 2024, 21:11

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо.
Об этом глава Франции заявил в социальной сети Х. Он подчеркнул, что решительно осуждает это нападение.

Также Макрон выразил слова поддержки Фицо, его семье и словацкому народу.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали после заседания правительства в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с общественностью. Политика экстренно с привлечением авиации госпитализировали в медицинское учреждение.

Менее получаса назад словацкие СМИ сообщали, что Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется.

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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
#президент
#франция
#словакия
#премьер-министр
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Сообщается о нормализации состояния Фицо после проведённой операции
15 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется. Об этом сообщают местные СМИ.
В среду, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после выездного заседания правительства. Когда Фицо вышел к собравшимся, прозвучало, по словам очевидцев, три или четыре выстрела, после которых политик упал. Его экстренно госпитализировали с ранениями в брюшной полости.

Президент России Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такому чудовищному преступлению нет оправданий. Глава Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев решительно осуждает произошедший акт насилия.

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#роберт фицо
#стрельба
#пострадавший
#госпитализация
#операция
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В США подросток едва не погиб после удара током через цепочку на шее
15 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/sudok1

Подросток из США чуть не погиб из-за удара током через цепочку на шее.
Об этом сообщает Telegram-канал 360. Все случилось в американском штате Оклахома. Юноша случайно коснулся цепочкой зарядки от телефона. После этого его сильно ударило током.

Молодого человека экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у парня ожоги второй, третьей и четвертой степени.

По словам медиков, удар током был очень мощным. В настоящее время шея юноши покрыта огромными шрамами в виде цепочки, которую он носил. От пересадки кожи парень отказался.

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#сша
#подросток
#молния
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На украинской границе обнаружены тела двух мужчин
Румынские пограничники нашли тела двух мужчин на границе с Украиной
15 мая 2024, 20:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Румынские пограничники обнаружили в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, которые, предположительно, могут быть дезертирами. Об этом сообщила представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан в беседе с агентством Agerpres.
На место оперативно прибыли полицейские, спасатели и пограничники, которые создали оперативные поисковые группы.

Теперь тела мужчин предстоит спустить с высоты в порядка 1900 метров.

Пограничная полиция Румынии ранее посчитала, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли свыше 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли на границе, при попытке пересечь её.

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#румыния
#украина
#граница
#смерть
#пограничники
#полиция
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Врачи не могут остановить кровотечение у раненого премьера Словакии
15 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/Kiwis

Из-за ранений у премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости.
Об этом заявило издание standard.sk. По его данным, стрелок попал чиновнику в живот, пуля прошла через бедренную кость, еще один выстрел пришелся ему в плечо.

Пока врачам не удалось остановить кровотечение, которое началось у Фицо в брюшной полости.

Он был экстренно доставлен в больницу примерно час назад. Хирурги проводят операцию, борясь за его жизнь.

Ранее в социальных сетях премьера Словакии появился пост, где было сказано, что политик находится в опасном для жизни состоянии и ближайшие несколько часов «будут определяющими».

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#словакия
#премьер-министр
#стрельба
#врачи
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У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
15 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/Foremniakowski

У премьер-министра Словакии, в которого несколько раз выстрелил неизвестный, произошло кровоизлияние в брюшной полости. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что он по-прежнему находится в операционной.

В среду в городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в председателя правительства страны Роберта Фицо. Это произошло после выездного заседания кабмина. Политик получил ранения в брюшную полость и в грудь. Его экстренно госпитализировали. Стрелявшего удалось оперативно задержать.

В настоящее время врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. В его партии Smer заявили, что «ближайшие часы будут решающими» для политика.

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#роберт фицо
#стрельба
#словакия
#госпитализация
#реанимация
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Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
SHOT: Врачи спасли половой орган подростка-зацепера, в который его ударило током
15 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Gumpanat

Медики спасли пенис подростка, в который его ударило током, но ампутировали часть руки. Юноша до сих пор в коме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что московские медики провели серьёзную операцию. Во время удара током сильные травмы получила правая рука, а также обуглился половой орган.

Медики утверждают, что все физиологические функции пениса сохранились. По информации источника, часть руки пришлось ампутировать.

Напомним, в Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током.

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