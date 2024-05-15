МВД Словакии опровергло информацию о нормализации состояния Фицо

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В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое. Об этом сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в беседе с журналистами.
Отмечается, что нападавший произвёл пять выстрелов, серьёзно ранив политика, который по-прежнему находится на операционном столе.
Ранее появилась информация, что Фицо успешно провели операцию, и его состояние стабилизируется.
В среду на словацкого премьер-министра было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз, после чего политик упал на землю. Его экстренно госпитализировали в ранением брюшной полости. Затем у него началось внутреннее кровотечение. Стрелявшего оперативно задержали, им, предположительно, является известный словацкий писатель Юрай Цинтула.
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Ранее появилась информация, что Фицо успешно провели операцию, и его состояние стабилизируется.
В среду на словацкого премьер-министра было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз, после чего политик упал на землю. Его экстренно госпитализировали в ранением брюшной полости. Затем у него началось внутреннее кровотечение. Стрелявшего оперативно задержали, им, предположительно, является известный словацкий писатель Юрай Цинтула.
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Анастасия Чинкова