Baza: Упавшая часть ракеты лишила света и воды 540 домов в Липецкой области

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Утром 1 февраля жители одной из деревень в Елецком районе Липецкой области услышали сильный грохот. После этого в их домах пропали свет, вода, а кое-где — даже мобильная связь.
В поле местные увидели огромную воронку и подумали, что это — след вражеской ракеты или беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал Baza. Позже ситуацию прояснили в пресс-службе регионального правительства.
По сообщению властей, электроснабжение в населённом пункте было нарушено в результате падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Пострадавших нет. В настоящее время аварийные бригады энергетиков занимаются восстановлением электро- и водоснабжение в 540 домах.
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Александр Бойцов