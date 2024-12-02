«Придётся жечь костры»: в ЖК »Новое Внуково» произошел блэкаут

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk
В ЖК «Новое Внуково» с обеда отсутствует вода и электричество. Как пишет Mash, люди мерзнут в квартирах, пока УК бездействует. По данным подписчиков Telegram-канала, электро- и водоснабжения нет приблизительно с 13:30. Жильцы пытаются дозвониться до коммунальщиков, но безрезультатно.
По утверждению УК, случилась авария. Электроэнергия появляется и тут же пропадает. Жильцы прописаны, однако службы говорят, что комплекс не относится к столице.
Температура не выше 15 градусов, тепла в квартирах нет, а по словам соседей, «такими темпами придётся жечь костры» для согрева.
Ранее стало известно, что с круиза в Антарктиду сняли российского туриста.
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Температура не выше 15 градусов, тепла в квартирах нет, а по словам соседей, «такими темпами придётся жечь костры» для согрева.
Ранее стало известно, что с круиза в Антарктиду сняли российского туриста.
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Никита Кротов