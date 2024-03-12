Белгородская область объявила о ракетной опасности

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В двух городских районах Белгорода объявлена ракетная опасность, передает мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
«РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе в ночь с понедельника на вторник, 12 марта.
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Александр Климов