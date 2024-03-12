В российском регионе семь населенных пунктов лишились света из-за удара беспилотника

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Семь сел в Белгородской области остались без электричества в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беспилотник сбросил четыре взрывных устройства и повредил линии электропередач. О пострадавших в результате атаки не сообщается.
В настоящее время без электричества остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Ремонт линий электропередач начнется после согласования с Министерством обороны.
Ранее БПЛА был сбит в небе над Курской областью.
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В настоящее время без электричества остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Ремонт линий электропередач начнется после согласования с Министерством обороны.
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Александр Климов