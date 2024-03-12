Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Фатежским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Последствия на земле уточняются», – отметил губернатор.
Он также напомнил жителям о правилах безопасности: не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их, так как они могут сдетонировать; при обнаружении БПЛА сообщать по телефону 112.
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