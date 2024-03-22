Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в «Крокус Сити холла»

Фото: istock / lucky-photographer
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус Сити холла». Об этом пишет Reuters.
Официальная резиденция президента Соединенных Штатов назвала произошедшее ужасным нападением. Там добавили, что США пытаются узнать больше информации о трагедии.
О стрельбе стало известно вечером пятницы, 22 марта. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. В здании пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей.
По предварительным данным, есть раненые и погибшие.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб
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К месту стрельбы в «Крокус Сити Холле» едут более 50 бригад скорой помощи
Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
О стрельбе стало известно вечером пятницы, 22 марта. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. В здании пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей.
По предварительным данным, есть раненые и погибшие.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб
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Алина Юрчак