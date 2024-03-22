К месту стрельбы в «Крокус Сити Холле» едут более 50 бригад скорой помощи

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На место ЧП в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске направлены более 50 бригад скорой помощи. Врачи будут оказывать медпомощь всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
Ранее сообщалось, что перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, однако официальные данные об их числе не приводятся. Как сообщает РИА Новости, огонь могли открыли как минимум три человека в камуфляже.
В оперативных службах ТАСС рассказали, что идёт эвакуация людей. Здание горит, в нём обрушилась крыша. Подняты по тревоге сотрудники СОБР и ОМОН. Агентство также передаёт, что в здании произошёл взрыв.
На место ЧП в Красногорске выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
В оперативных службах ТАСС рассказали, что идёт эвакуация людей. Здание горит, в нём обрушилась крыша. Подняты по тревоге сотрудники СОБР и ОМОН. Агентство также передаёт, что в здании произошёл взрыв.
«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По данным оперативных служб, музыканты группы во время инцидента не пострадали.
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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Лора Луганская