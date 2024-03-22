В «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба

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В подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» произошла стрельба. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, выстрелы прозвучали перед началом концерта группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00.
Согласно предварительной информации, есть погибшие. Причины и личность стрелявшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно предварительной информации, есть погибшие. Причины и личность стрелявшего уточняются.
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Алина Юрчак