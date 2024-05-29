Бербок осудила вечеринки с правоэкстремистскими лозунгами

Фото: пресс-служба МИД РФ
Волну вечеринок с нацистскими лозунгами осудила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом она написала в социальных сетях. Также она напомнила про громкое убийство турок в Золингене в 1993 году.
«Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года», – написала Бербок.
До этого сообщалось, что полицейские земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяют видеозапись, распространенную в сети. На ней участники выкрикивали нацистские и правоэкстремистские лозунги. В частности, они скандировали «иностранцы вон». Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемыми и отвратительными выкрикиваемые лозунги.
Похожие инциденты произошли на западе ФРГ, а именно, в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф.
Больше 30 лет назад правоэкстремисты подожгли жилой дом в Золингене, где проживала большая турецкая семья. Тогда погибли пять человек, которых упомянула Бербок, в том числе и детей в возрасте 4,9 и 12 лет.
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