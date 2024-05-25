Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине

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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок почитать высказывания президента России Владимира Путина в СМИ, чтобы не делать ошибочные заявления о политике. Об этом она заявила в своем блоге на YouTube.
Напомним, прежде Бербок обвинила российского президента в нежелании урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Такое заявление она сделала после начала в РФ ядерных учений.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что существует достаточно статей в немецких газетах, в которых говорится, что Путин подтверждает готовность России к мирным переговорам, однако они должны состояться в условиях новых реалий, сложившихся в зоне СВО.
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