Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок

Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок

Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД
23 мая 2024, 07:53
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью выразила сожаление тем, что президент России не готов к мирным переговорам.

Захарова написала, что начинает за неё волноваться, так как у нее не в порядке то ли с логикой, то ли с памятью. Она отметила, что Россия сразу согласилась на переговоры, когда ее об этом попросили украинские власти. Однако Борис Джонсон уговорил Зеленского прекратить их. МИД РФ напомнила, что в сентябре 2022 года украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.



Ранее МИД России Мария Захарова заявила, что попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Читайте также:

Захарова высмеяла The Times за теорию о связи РФ с покушением на Фицо

Захарова: Некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины

Захарова: Французские власти ищут «новую Новую Каледонию» в Закавказье
#россия
#президент
#мид
#указ
#мария захарова
#фрг
#мид рф
#интервью
#лидер
#упц
#переговоры
Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ
23 мая 2024, 07:12

Фото: istock / IherPhoto

Батальон спецминирования «Феникс» при помощи дронов уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира взвода с позывным «Ангел».
«Наша задача — минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ», — рассказал он.

По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.

Ранее сообщалось, что штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой» по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.

Читайте также:

«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных

«‎Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО
#тройка
#всу
#вс рф
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область
Пленный ВСУ: ротный опорный пункт под Харьковом существовал лишь на бумаге
23 мая 2024, 06:52

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, заявил, что ротный опорный пункт около границы России и Харьковской области существовал только по документам, фактически службу нес один взвод. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — рассказал украинец.
Как утверждает пленный, по бумагам, на месте, где он служил, числилось и финансировалось 100 человек, а в реальности службу несли не более 50, что повлекло увеличение нарядов и уменьшение личного состава на постах.

Мужчина добавил, что его опорный пункт находился в районе населенного пункта Красное, находящийся на расстоянии около 3 км до границы, и был одним из первых рубежей встречающих наступление Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском

Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы

#человек
#мужчина
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ловят как зверей и отправляют на убой»: Сальдо о действиях военкомов в Херсоне
Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
23 мая 2024, 03:13

Фото: РИА Новости

Власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор. Сотрудники военкоматов в рамках насильственной мобилизации ловят людей как зверей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«В городе происходит террор ТЦК», — заявил Сальдо изданию.
Как утверждает глава региона, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», что выглядит как специальная насмешка над жителями, которых сейчас в Херсоне «тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском

Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы

#сотрудники
#заявление
#новости
#херсонская область
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны
Mediapart: украинские неонацисты проходят военное обучение во Франции
23 мая 2024, 02:58

Фото: istock / YakubovAlim

Во Франции тренируются украинские военные, которые придерживаются неонацистских взглядов. Об этом информирует французское издание Mediapart.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года во Францию прибыла на обучение группа украинских военных, состоящая из неонацистов.

Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.

Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.

Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.

Читайте также:

Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском

Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы

#военные
#данные
#обучение
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
23 мая 2024, 00:29

Фото: istock / Photoboyko

На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, сначала в 0:25 тревогу объявили в Киеве, а затем сигнал практически сразу распространилась на все остальные регионы.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»

Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области

#карты
#онлайн
#операции
#тревога
#информация
#сво
#всу
#рф
#воздушная тревога
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека
Пасечник: двое жителей погибли, четверо ранены при ударе ВСУ по Лисичанску
22 мая 2024, 23:18

Фото: istock / frantic00

В результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Телеграм-канале.
По данным Пасечника, украинские войска выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник.
Он добавил, что сотрудники МЧС, невзирая на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Глава региона сообщил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Пасечник пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»

Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области
#помощь
#мчс
#больницы
#сотрудники
#ущерб
#telegram
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации
«Страна.ua»: в Киеве начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации
22 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинские суды начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Так, Хмельницкий суд страны постановил освободить двоих мужчин, которые отбывали наказание за кражи, совершенные в 2021 году.

Их экстренно отвезли в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. На протяжении года они будут под административным надзором со стороны командиров. Им запрещено уходить из части и выезжать по личным делам без разрешения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды Вооруженных сил страны.

Читайте также:

ДС: Зеленский представит на саммите в Швейцарии урезанную «формулу мира»

Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области

Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
#всу
#мобилизация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
ДС: Зеленский представит на саммите в Швейцарии урезанную «формулу мира»
22 мая 2024, 21:26

Президент Украины Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трёх пунктов из десяти. На это указало украинское издание «Деловая столица».
Отмечается, что Зеленский в ходе интервью западным СМИ озвучил лишь радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. Остальные пункты, в том числе и пункт о выводе российских войск с территории Украины, были отложены на «далёкое потом».

Издание предположило, что такое решение Зеленского связано с позицией лидеров государств Глобального юга, которые могут проигнорировать саммит в Швейцарии, если от них потребуют в течение двух дней слушать только идеи украинского лидера.

Читайте также:

В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии

Лавров: Кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского»

«Дорога в пропасть»: Рогов придумал название «формуле мира» Зеленского
#владимир зеленский
#саммит
#швейцария
#документы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области
Ганчев: контроль ВС РФ над Липцами позволит снабжать тыл на подступах к Харькову
22 мая 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие под контроль посёлка Липцы под Харьковом, где в настоящее время идёт активное продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время продвижение российских войск происходит, в основном, в районе посёлка Липцы. В скором времени он будет основным форпостом у ВСУ.

Населённый пункт находится всего в 17 километрах от Харькова, поэтому взятие его под контроль позволит наладить снабжение тыла всех подразделений ВС РФ на рубежах города.

Читайте также:

Ганчев сообщил, что ВСУ уничтожили мосты, отходя от Волчанска

Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев

Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске
#харьковская область
#вс рф
#контроль
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф