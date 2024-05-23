Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью выразила сожаление тем, что президент России не готов к мирным переговорам.
Захарова написала, что начинает за неё волноваться, так как у нее не в порядке то ли с логикой, то ли с памятью. Она отметила, что Россия сразу согласилась на переговоры, когда ее об этом попросили украинские власти. Однако Борис Джонсон уговорил Зеленского прекратить их. МИД РФ напомнила, что в сентябре 2022 года украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.
Ранее МИД России Мария Захарова заявила, что попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
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Захарова написала, что начинает за неё волноваться, так как у нее не в порядке то ли с логикой, то ли с памятью. Она отметила, что Россия сразу согласилась на переговоры, когда ее об этом попросили украинские власти. Однако Борис Джонсон уговорил Зеленского прекратить их. МИД РФ напомнила, что в сентябре 2022 года украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.
Ранее МИД России Мария Захарова заявила, что попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
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Дарья Осипова