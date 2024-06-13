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Береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома

У берегов Италии тонул паром, спасатели помогли 85 пассажирам
13 июня 2024, 22:14
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с тонущего пассажирского парома в Триестском заливе.
Об этом пишет Marine Insight. По данным издания, все случилось накануне. Паром следовал по своему обычному маршруту между Триестом и Градо.

Инцидент поставил под угрозу жизни порядка 76 пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.



В результате спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Как сообщили власти, серьезных травм не было и никто не оказался в воде. Причина инцидента остается неизвестной. В настоящее время предпринимаются попытки доставить судно в порт с помощью буксира.

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#италия
#спасение
#охрана
В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
13 июня 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

На базе филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в Клину провели учения по проверке готовности энергетического и коммунального комплекса Подмосковья к нештатным ситуациям в зимнее время. Они проходили под руководством вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Целью противоаварийной тренировки было отработать взаимодействие при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов.
«Мы специально сконструировали возникновение чрезвычайной ситуации, чтобы посмотреть, как решать возникающие проблемы, и проанализировать ошибки. Согласно плану учений, из строя вышло несколько подстанций, было обесточено две трети жилых домов, социальные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нашим энергетикам потребовалось несколько часов, чтобы в учебном режиме «запитать город по резерву», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

По его словам, сотрудники Минэнерго отправились в город проверить, как ответственные лица справились с ситуацией.
«Сначала приехали в роддом. Там на случай отключения электричества имеется резервный генератор, в ближайшее время будет установлен дополнительный. Если бы были отключены основной питающий центр и ТП, надо было бы переходить на резервный генератор», – отметил вице-губернатор.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

Затем приехали в пансионат для пожилых людей и на ВЗУ, от которого зависит снабжение жителей холодной воды. Все выявленные ошибки тут же были исправлены, а готовые решения было решено масштабировать на весь регион. Хромушин пообещал, что подобные тренировки будут регулярно проводиться по всему Подмосковью.

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

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Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
«Фонтанка»: двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
13 июня 2024, 21:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Об этом пишет «Фонтанка». Все случилось в многоэтажке на проспекте Тореза. Двухлетняя девочка выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ, сейчас она в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с ребенком выпали из окна. Ребенок также находится в реанимации.

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#санкт-петербург
#ребёнок
#окно
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Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Москвич нарвался на проститутку, которая хотела обмануть его на деньги
13 июня 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Москвич остался без денег за «уроки английского» с проституткой. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина выпивал и вспомнил, что хочет подтянуть свой уровень иностранного языка. Когда-то его друзья порекомендовали ему для улучшения знаний вызвать проститутку-иностранку.
Мужчина вызвал афроамериканку, а та сразу же запросила больше десяти тысяч рублей за услуги. Получив указанную сумму, «учительница» захотела еще денег.

Затем злоумышленница стала говорить, что карта, куда клиент сделал перевод, заблокировалась и потребовала повторной оплаты.

Потерпевший понял, что его обманывают, пригрозив вызвать полицейских. Представительница древнейшей профессии ушла, а мужчина позвонил стражам порядка, которые сейчас разбираются в произошедшем.

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#россия
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#новости
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Трейдер из КНР потерял вывезенную под видом гранита российскую медь
Bloomberg: трейдер из КНР остался без купленной в РФ меди за $20 млн
13 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь, пишет Bloomberg.
По данным агентства, государственный трейдер из КНР Wuchan Zhongda Group Co, по всей видимости, стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ. Ее стоимость составляет 20 миллионов долларов.

Отмечается, что компания отправила средства, но груз так и не получила.

По данным следствия, перевозка товара, вышедшего из порта Петербурга в начале 2024 года, проводилась под видом более дешевого гранита. Позднее товар попал в Турцию, свидетельствуют записи судоходной линии.

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#китай
#россия
#мошенничество
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В Первоуральске из-за аварии древесина насмерть придавила водителя Nissan
13 июня 2024, 18:52

Фото: istockphoto/rparys

В Первоуральске Свердловской области древесина придавила водителя легкового Nissan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель легковушки по непонятным причинам выехал на встречную полосу.
На встречке Nissan въехал в грузовик Scania, который перевозил деревянные бревна. Оба автомобиля в результате происшествия попали в кювет. Массивные древесные балки упали на Nissan, когда Scania наклонилась. Легковушку и водителя смяло под весом.

Мужчина скончался до приезда медиков, водитель грузовика не пострадал. На месте трагедии работают сотрудники первоуральской Госавтоинспекции.

Погибший водитель был жителем Екатеринбурга, в момент аварии он находился один в салоне. Древесину перевозили из одной деревни в другую.

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#гибдд
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Москвичка вытащила тело умершей матери на лестничную клетку из-за нашествия тараканов
13 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Дочери пришлось вынести тело умершей матери на лестничную площадку, чтобы его смогли осмотреть врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной такого поступка послужила полная антисанитария в квартире и кишащие тараканы. Уточняется, что труп 51-летней женщины был обнаружен в районе Кунцево.

Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дома
#смерть
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Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*
SHOT: у брата Максима Галкина* прошли обыски из-за двойного гражданства
13 июня 2024, 17:00

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обыски у брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли из-за двойного гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского гражданства. Бизнесмену могут предъявить обвинение по статье 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

SHOT подчеркнул, что обыски у Дмитрия Галкина не связаны с хищениями в российском военном ведомстве.

Напомним, 12 июня к старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В процессе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.

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*Признан иностранным агентом в РФ
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#обвинение
#мероприятия
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Боец СВО вернулся домой и расстрелял соседа за интимные переписки с его женой
В Нальчике осудили участника СВО, расстрелявшего соседа за переписку с его женой
13 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/Yingko

Российский военный вернулся из зоны СВО и расстрелял своего соседа из автомата за любовные переписки с его женой. Бойца осудили на 1,5 года с пребыванием наказания в колонии общего режима. Решение принял Нальчикский гарнизонный военный суд.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», Мархиев вернулся домой из зоны спецоперации и узнал от матери, что его жена вела интимные переписки с соседом. Тогда мужчина взял с чердака автомат Калашникова своего отца и поехал в больницу, где находился его сосед. Он пробрался в комнату отдыха, где спал соперник, вытащил у него из кобуры травматический пистолет Макарова и разбудил.

После этого между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Военные семь раз выстрелил в свою жертву из украденного пистолета, а потом ещё три раза – из автомата Калашникова. Пострадавший выжил.

После совершённого преступления Мархиев развелся с неверной женой, а перед соседом извинился и получил прощение.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял всё во внимание и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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#сво
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В Красногорске неизвестный заселил здание бывшего колледжа буйными мигрантами
13 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В Красногорске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по сообщению из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Из размещённой в социальных медиа информации следует, что в здании на улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов. При этом они систематически нарушали общественный порядок. Следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания», – говорится в сообщении.
Кроме того, вместе с сотрудниками МВД проводятся рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.

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