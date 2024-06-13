Береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома

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Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с тонущего пассажирского парома в Триестском заливе.
Об этом пишет Marine Insight. По данным издания, все случилось накануне. Паром следовал по своему обычному маршруту между Триестом и Градо.
Инцидент поставил под угрозу жизни порядка 76 пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.
В результате спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Как сообщили власти, серьезных травм не было и никто не оказался в воде. Причина инцидента остается неизвестной. В настоящее время предпринимаются попытки доставить судно в порт с помощью буксира.
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Инцидент поставил под угрозу жизни порядка 76 пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.
В результате спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Как сообщили власти, серьезных травм не было и никто не оказался в воде. Причина инцидента остается неизвестной. В настоящее время предпринимаются попытки доставить судно в порт с помощью буксира.
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Алёна Самарева