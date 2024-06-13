Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге

Фото: iStock/dzika_mrowka
В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Об этом пишет «Фонтанка». Все случилось в многоэтажке на проспекте Тореза. Двухлетняя девочка выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение.
В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ, сейчас она в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с ребенком выпали из окна. Ребенок также находится в реанимации.
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В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ, сейчас она в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с ребенком выпали из окна. Ребенок также находится в реанимации.
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Алёна Самарева