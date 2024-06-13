Трейдер из КНР потерял вывезенную под видом гранита российскую медь

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Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь, пишет Bloomberg.
По данным агентства, государственный трейдер из КНР Wuchan Zhongda Group Co, по всей видимости, стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ. Ее стоимость составляет 20 миллионов долларов.
Отмечается, что компания отправила средства, но груз так и не получила.
По данным следствия, перевозка товара, вышедшего из порта Петербурга в начале 2024 года, проводилась под видом более дешевого гранита. Позднее товар попал в Турцию, свидетельствуют записи судоходной линии.
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Отмечается, что компания отправила средства, но груз так и не получила.
По данным следствия, перевозка товара, вышедшего из порта Петербурга в начале 2024 года, проводилась под видом более дешевого гранита. Позднее товар попал в Турцию, свидетельствуют записи судоходной линии.
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Алёна Самарева