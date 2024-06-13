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Трейдер из КНР потерял вывезенную под видом гранита российскую медь

Bloomberg: трейдер из КНР остался без купленной в РФ меди за $20 млн
13 июня 2024, 19:11
Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь, пишет Bloomberg.
По данным агентства, государственный трейдер из КНР Wuchan Zhongda Group Co, по всей видимости, стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ. Ее стоимость составляет 20 миллионов долларов.

Отмечается, что компания отправила средства, но груз так и не получила.



По данным следствия, перевозка товара, вышедшего из порта Петербурга в начале 2024 года, проводилась под видом более дешевого гранита. Позднее товар попал в Турцию, свидетельствуют записи судоходной линии.

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#китай
#россия
#мошенничество
В Первоуральске из-за аварии древесина насмерть придавила водителя Nissan
13 июня 2024, 18:52

Фото: istockphoto/rparys

В Первоуральске Свердловской области древесина придавила водителя легкового Nissan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель легковушки по непонятным причинам выехал на встречную полосу.
На встречке Nissan въехал в грузовик Scania, который перевозил деревянные бревна. Оба автомобиля в результате происшествия попали в кювет. Массивные древесные балки упали на Nissan, когда Scania наклонилась. Легковушку и водителя смяло под весом.

Мужчина скончался до приезда медиков, водитель грузовика не пострадал. На месте трагедии работают сотрудники первоуральской Госавтоинспекции.

Погибший водитель был жителем Екатеринбурга, в момент аварии он находился один в салоне. Древесину перевозили из одной деревни в другую.

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Москвичка вытащила тело умершей матери на лестничную клетку из-за нашествия тараканов
13 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Дочери пришлось вынести тело умершей матери на лестничную площадку, чтобы его смогли осмотреть врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной такого поступка послужила полная антисанитария в квартире и кишащие тараканы. Уточняется, что труп 51-летней женщины был обнаружен в районе Кунцево.

Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*
SHOT: у брата Максима Галкина* прошли обыски из-за двойного гражданства
13 июня 2024, 17:00

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обыски у брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли из-за двойного гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского гражданства. Бизнесмену могут предъявить обвинение по статье 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

SHOT подчеркнул, что обыски у Дмитрия Галкина не связаны с хищениями в российском военном ведомстве.

Напомним, 12 июня к старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В процессе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.

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Боец СВО вернулся домой и расстрелял соседа за интимные переписки с его женой
В Нальчике осудили участника СВО, расстрелявшего соседа за переписку с его женой
13 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/Yingko

Российский военный вернулся из зоны СВО и расстрелял своего соседа из автомата за любовные переписки с его женой. Бойца осудили на 1,5 года с пребыванием наказания в колонии общего режима. Решение принял Нальчикский гарнизонный военный суд.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», Мархиев вернулся домой из зоны спецоперации и узнал от матери, что его жена вела интимные переписки с соседом. Тогда мужчина взял с чердака автомат Калашникова своего отца и поехал в больницу, где находился его сосед. Он пробрался в комнату отдыха, где спал соперник, вытащил у него из кобуры травматический пистолет Макарова и разбудил.

После этого между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Военные семь раз выстрелил в свою жертву из украденного пистолета, а потом ещё три раза – из автомата Калашникова. Пострадавший выжил.

После совершённого преступления Мархиев развелся с неверной женой, а перед соседом извинился и получил прощение.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял всё во внимание и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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#сво
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В Красногорске неизвестный заселил здание бывшего колледжа буйными мигрантами
13 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В Красногорске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по сообщению из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Из размещённой в социальных медиа информации следует, что в здании на улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов. При этом они систематически нарушали общественный порядок. Следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания», – говорится в сообщении.
Кроме того, вместе с сотрудниками МВД проводятся рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.

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#московская область
#уголовное дело
#колледж
#здание
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В Долгопрудном осудили врачей частной клиники, организовавших канал незаконной миграции
13 июня 2024, 16:11

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и МО

В Подмосковье осудили руководителей частной клиники, которые помогли более 150 нелегальным мигрантам, в том числе с Украины, приехать в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Установлено, что бывший гендиректор и экс-главврач клиники выдавали приезжим фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований. Вместе с индивидуальным предпринимателем они организовали незаконный въезд и пребывание иностранных граждан в России.

На основании подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыл в страну и встали на миграционный учет в Московском регионе. Подсудимых обвинили в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
«Долгопрудненский городской суд Московской области признал их виновными в совершении. Экс-гендиректор клиники и бывший главврач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей каждый. Предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



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#фсб
#подмосковье
#московская область
#мигранты
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#приговор
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На севере Москвы утонул автобус
В Москве на Клязьминской улице из-за ливня утонул автобус
13 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/m-gucci

На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. По данным очевидцев, автобус и несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду.

Одна из машин оказалась под водой так глубоко, что на поверхности остались видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В самом автобусе пассажиры находились по пояс в воде.

Спустя некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице было перекрыто. Комплекс городского хозяйства Москвы проинформировал, что за несколько часов в отдельных районах столицы выпала почти месячная норма осадков.

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В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу женщину
13 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

58-летнюю женщину, которая ушла в лес в городском округе Шаховская и не смогла самостоятельно найти дорогу домой, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратились родственники женщины. Они рассказали, что она пошла в лес, расположенный неподалёку от СНТ «Истоки», и не вернулась вечером домой. Мобильный телефон женщина с собой не взяла», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно отправились на поиски, они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы, чтобы женщина услышала их и откликнулась. Поиски, которые сильно затруднил начавшийся ливень и сгущающиеся сумерки, продолжались четыре часа. В итоге женщина, ориентируясь на звуки, сама вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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#лес
#шаховская
#мособлпожспас
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В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь из-за собаки
В Ростовской области пенсионер застрелил соседок из ружья и покончил с собой
13 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области. Об этом сообщил представитель СУСК России по региону.
Согласно информации следствия, в хуторе Степном 75-летний пенсионер поссорился с женщинами, взял дома охотничье ружье и открыл из него огонь по жертвам. Они не выжили. Осознав свой поступок, пожилой мужчина покончил с собой.

По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что собака женщины забежала к пенсионеру во двор. Во время стрельбы в доме также находилась 13-летняя девочка, которая смогла убежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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