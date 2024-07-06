Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края

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В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Ейске система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за упавших обломков.
В станице Ленинградской также загорелись топливные баки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
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«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», – сообщил оперативный штаб.
В станице Ленинградской также загорелись топливные баки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
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Александр Климов