Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

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Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской областью. Иных подробностей в Минобороны России не уточнили.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили над 5 российскими регионами 25 беспилотников противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили над 5 российскими регионами 25 беспилотников противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова