Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск

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Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В результате ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что удар пришёлся по трёхэтажному многоквартирному дому, который получил повреждения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.
Глава областной администрации также добавил, что в результате удара БПЛА нарушена работа электроподстанции, обеспечивающей энергией большую часть города. По словам Кондратьева, специалисты экстренных служб уже приступили к ремонтно-восстановительным работам и ликвидации последствий атаки.
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Александр Бойцов