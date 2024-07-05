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Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск

05 июля 2024, 08:14
Фото: istockphoto/sommersby

Фото: istockphoto/sommersby

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В результате ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.


Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что удар пришёлся по трёхэтажному многоквартирному дому, который получил повреждения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.

Глава областной администрации также добавил, что в результате удара БПЛА нарушена работа электроподстанции, обеспечивающей энергией большую часть города. По словам Кондратьева, специалисты экстренных служб уже приступили к ремонтно-восстановительным работам и ликвидации последствий атаки.

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В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы
05 июля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/bpawesome

В результате ракетной атаки ВСУ в слободе Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание музыкальной школы. Также пострадали магазины, расположенные поблизости.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в зданиях выбиты окна и осколками посечены фасады. К счастью, в результате удара никто из местных жителей не пострадал. Сигнал ракетной опасности прозвучал в регионе в 05:33 по московскому времени. Отбой произошёл в 05:48.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#ракета
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ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью
МО: ПВО сбили 50 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ
05 июля 2024, 08:38

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 50 вражеских беспилотников над тремя российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
По информации российского оборонного ведомства, 14 украинских БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, ещё 26 силы ПВО сбили над Запорожской областью, а над территорией Ростовской области было уничтожено и подавлено 10 беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что атаку киевского режима удалось отразить благодаря дежурным силам противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке БПЛА, скончалась в больнице.

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#запорожская область
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#краснодарский край
#пво
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Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке
Марочко: ВСУ обстреляли сослуживцев в ЛНР, когда те решили оставить позиции
05 июля 2024, 08:23

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинские бойцы открыли огонь по сослуживцам, когда те решили покинуть свои позиции в ЛНР, об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, всё случилось в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Военный эксперт также сообщил, что раненные при миномётном обстреле бойцы ВСУ запросили эвакуацию, однако некий абонент с позывным «Дикий» отказал им.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах ДНР, сообщило, что целая рота Вооружённых сил Украины бросила свои позиции в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ростовской области разгорелись пожары после атаки беспилотников
05 июля 2024, 07:57

Фото: iStock/NatureNow

В небе над Ростовской областью сбили десять беспилотников, об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе», — написал губернатор.

Голубев также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее ракетная атака на Ростовскую область была зафиксирована 7 июня. Тогда Голубев сообщал, что силам ПВО удалось сбить три вражеских ракеты.

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#сво
#беспилотник
#ростовская область
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Раскрыли число сбитых украинских самолетов в ходе СВО
05 июля 2024, 04:48

Фото: iStock/Vital Hil

С начала проведения специальной военной операции (СВО) системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 550 украинских самолетов, сообщил заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) России Андрей Семенов, передает ТАСС.
«Российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт. Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов, и более 27 000 БПЛА», – заявил Семенов.

В ночь на 5 июля российская система ПВО сбила десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.

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#бпла
#пво
#беспилотник
#всу
#вкс
#россия
#самолет
#ростовская область
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Пленный признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
Украинский военной признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
05 июля 2024, 02:21

Фото: istock /Prostock-Studio

Военные, проходящие срочную службу на Украине, вынуждены подписывать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это делается для отправки военнослужащих в зону боевых действий, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Позняков.
Мужчина был призван на военную службу в 2021 году. Позняков прослужил оператором в подразделении радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2,5 года. В декабре 2023 годах его заставили подписать бессрочный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны», – подчеркнул пленный.

На вопрос, был ли он вынужден подписать контракт, Валентин Позняков ответил утвердительно. По словам заключенного, половину его сослуживцев подписали те же документы.

Ранее захваченный в плен боец украинской армии Вячеслав Курочкин рассказал об инциденте с обстрелом сослуживцев из-за плохой координации в ВСУ. По его словам, во время службы он дважды стрелял по военнослужащим украинской армии.

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#всу
#украина
#плен
#контракт
#документы
#армия
#военные
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На Украине заявили о скорой потере Нью-Йорка и Торецка
Deep State: ВСУ предрекли потерю Ньюй-Йорка и Торецка
05 июля 2024, 00:46

Фото: IStock/dr_evil

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в проблематичной ситуации вблизи Торецка и Нью-Йорка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в Нью-Йорке, что может привести к потере этих городов, сообщила аналитическая группировка Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы получили очень много сообщений от бойцов, содержащих критическое и неутешительное положение дел в районе Торецка, в частности, в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка», – заявили аналитики.

Отмечается, что в отсутствие серьезного решения руководства ВСУ Украина может потерять контроль над населенными пунктами.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия теряет позиции из-за разрушительной ситуации, возникшей в результате пополнения существующих бригад бригады и создания новых.

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#днр
#украина
#всу
#депутат
#верховная рада
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На Украине объявили воздушную тревогу по всей территории
05 июля 2024, 00:09

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что тревога была объявлена в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) в Черкасской и Киевской областях, в 23:41 – в Киеве. Затем тревога распространилась на все регионы Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли на аэродромах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#воздушная тревога
#киев
#аэродром
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Одесскому порту причинен серьезный ущерб
Мэр Труханов: инфраструктуре одесского порта причинен урон
04 июля 2024, 22:49

Фото: IStock/CreativeNature_nl

Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения. Об этом в своём Телеграм-канале проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — заявил глава города.

В нескольких местах в гавани вспыхнул пожар, но спасателям уже удалось его потушить.

Ранее в украинских Телеграм-каналах сообщалось о взрывах в самой Одессе и порте Черноморск Одесской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило о массовых потерях ВСУ. Согласно сводкам, только за прошедшие сутки уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и свыше ста единиц бронетехники.

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#минобороны рф
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#всу
#удар
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