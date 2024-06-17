«Был домашним мальчиком»: дядя захватчика ростовского СИЗО о племяннике

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Один из участников захвата ростовского СИЗО, Малик Гандалоев, был «домашним мальчиком», заявил его дядя Мухарбек Гандатоев газете «Известия».
«То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, – мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», – сказал Гандалоев.
По его словам, племянник хорошо учился в школе и добился хороших результатов в высшем учебном заведении.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Александр Климов