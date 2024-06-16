Перестановки в ФСИН предрекли в результате заложников в СИЗО-1

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Депутат городской думы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов предрек смену руководства ростовского ГУФСИН в связи с захватом заложников в СИЗО-1. Слова Смирнова цитирует Telegram-канал издания RTVI.
Кроме того, по словам парламентария, в СИЗО, рассчитанном на 400 человек, сейчас находится 900 человек и не хватает персонала.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Александр Климов