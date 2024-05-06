Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

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Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который жестоко расправился с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «КазТАГ».
Как сказал Бишимбаев, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Примечательно, что данное высказывание относится к Адольфу Гитлеру.
Преступник отметил, что эти слова четко характеризуют его дело. Всю реплику Бишимбаев читал с листка.
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
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Преступник отметил, что эти слова четко характеризуют его дело. Всю реплику Бишимбаев читал с листка.
Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.
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Екатерина Коршунова