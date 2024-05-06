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Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

Расправившийся с женой экс-министр Казахстана Бишимбаев процитировал Гитлера
06 мая 2024, 11:52
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который жестоко расправился с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «КазТАГ».
Как сказал Бишимбаев, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Примечательно, что данное высказывание относится к Адольфу Гитлеру.

Преступник отметил, что эти слова четко характеризуют его дело. Всю реплику Бишимбаев читал с листка.



Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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#казахстан
#убийство
#суд
Актёра сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» сбил автомобиль
Актёра Майорова сбил автомобиль на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге
06 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге накануне вечером. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу №4.

В настоящее время артист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Уточним, что водитель автомобиля за пять месяцев этого года получил уже семь протоколов за превышение скорости и один – за отсутствие прав при вождении. При этом он утверждает, что актёр резко выбежал на проезжую часть, размахивая руками. Также он заявил, что Майоров находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку был в «приподнятом настроении». Всё произошло так быстро, что автомобиль просто не успел затормозить, подытожил мужчина.

После ДТП водитель сам вызвал на место службы.

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#дтп
#санкт-петербург
#автомобиль
#актёр
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В Серебряных Прудах поймали рецидивиста, укравшего садовый инвентарь
06 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/BrianAJackson

27-летнего мужчину, подозреваемого краже личного имущества, задержала полиция городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заявление о краже подала 52-летняя жительница деревни Шеметово округа Серебряные Пруды. Она сообщила, что кто-то проник в её хозяйственную постройку и украл садовый инвентарь на общую сумму в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования был задержан подозреваемый в совершённом преступлении — 27-летний ранее судимый местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей за взятку от топливной компании.

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#серебряные пруды
#криминал
#полиция
#кража
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Сын замглавы МВД получил срок в колонии и многомиллионный штраф
Сын замглавы МВД РФ Зубов получил 7 лет тюрьмы и 18 млн рублей штрафа
06 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Rawf8

Сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вместе с Зубовым судили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора нефтебазы «МО НТП» Василия Ермакова. Они получили семь лет лишения свободы и восемь лет колонии со штрафом в размере 36 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что всех троих задержали в феврале 2022 года. По версии следствия, они действовали в интересах компании, задействованной в сфере торговли несколькими видами топлива. За общее покровительство при ведении коммерческой деятельности они дали взятку в размере 18 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате всех троих задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

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В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама
#суд
#арест
#приговор
#штраф
#взятка
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Мигрант приставал к школьнице на детской площадке
Полиция задержала мигранта, пристававшего к девочке в Овсянниковском саду
06 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Мигрант приставал к 12-летней школьнице и фотографировал её на детской площадке в Овсянниковском саду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала сообщается, что в полицию обратился отец девочки. По его словам, на детской площадке во дворе дома № 5 на Мытнинской улице мигрант фотографировал на телефон его дочь, а также совершил развратные действия.

Полицейские задержали 29-летнего безработного гражданина Узбекистана. Его поместили в изолятор. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
06 мая 2024, 11:34

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Четырнадцатилетнюю девочку из Башкирии избили и шантажировали сверстницы из-за разбитого телефона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в селе Нагаево. Школьница Женя случайно уронила телефон знакомой Оксинии. На мобильнике разбилась задняя крышка, из-за чего Оксиния потребовала у сверстницы более пяти тысяч рублей на ремонт телефона. При этом потерпевшая заявила, что «ставит на счетчик» Женю.

Уточняется, что необходимой суммы у девочки не было, поэтому Оксиния начала шантажировать ее в социальных сетях. Она даже предложила украсть деньги у родителей, но, услышав отказ, стала действовать. Женю подкараулила у школы и избила компания сверстниц.

У девочки зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Мама пострадавшей уже написала заявление в правоохранительные органы.

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Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама
06 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/zabelin

Обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что террорист поддерживает радикальные течения ислама и считает, что необходимо осуществлять вооружённую борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Кроме того, он собирался отправиться в Сирию, чтобы противодействовать местным войскам и Вооружённым силам России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавшим эвакуировать посетителей концертного зала во время теракта. Трое молодых людей получили награды «За спасение погибавших».

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#терроризм
#сирия
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Подросток в Дагестане дважды ударил ножом полицейского
06 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/zoka74

В Дагестане подросток напал на полицейского и дважды ударил его ножом. Об этом пишет «РЕН ТВ»‎.
Известно, что напал он на сотрудника полиции в ночь на 6 мая. По дороге в отдел подросток дважды ранил полицейского: в плечо и грудь. Предварительно, из мести за двоюродных братьев, которых посадили за экстремизм. Мужчину доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Отмечается, что отец виновного состоит на учёте в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ
Жителя Тамбова задержали за подготовку терактов у зданий судов по заданию СБУ
06 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Rawf8

В Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что подозрительного мужчину, который прятал неизвестные предметы около вокзала в строительный мусор, заметили сотрудники РЖД. Они вызвали охрану, которая задержала мужчину. Прибывшие на место сапёры обнаружили два заложенных взрывных устройства, которые были обезврежены взрывотехниками.

Задержанный рассказал, что после начала СВО он регулярно заходил на тематические сайты, в числе которых были ресурсы проукраинских террористических организаций. На одной из них в июне 2023 года мужчину завербовали сотрудники спецслужб.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сбу
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Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей
06 мая 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара ВСУ по автомобилям с мирными гражданами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Шесть человек в результате атаки ВСУ погибли.

Напомним, украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе.

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