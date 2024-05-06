Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Мужчину заживо сожгли в подъезде дома в Новой Москве в результате ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Уточняется, что трагедия произошла в одном из домов на улице Самуила Маршака. Между двумя мужчина произошла ссора, в результате чего 41-летний преступник поджег своего оппонента зажигалкой. Одежда вспыхнула, он заживо сгорел прямо на лестнице.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили пустую емкость, в которой была легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленник задержан.
Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи допрашивают преступника.
Читайте также:
Пьяная москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора
В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили пустую емкость, в которой была легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленник задержан.
Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи допрашивают преступника.
Читайте также:
Пьяная москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора
В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
Екатерина Коршунова