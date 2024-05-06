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Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве

06 мая 2024, 09:34
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Мужчину заживо сожгли в подъезде дома в Новой Москве в результате ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Уточняется, что трагедия произошла в одном из домов на улице Самуила Маршака. Между двумя мужчина произошла ссора, в результате чего 41-летний преступник поджег своего оппонента зажигалкой. Одежда вспыхнула, он заживо сгорел прямо на лестнице.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили пустую емкость, в которой была легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленник задержан.



Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи допрашивают преступника.

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#мужчина
Подросток в Дагестане дважды ударил ножом полицейского
06 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/zoka74

В Дагестане подросток напал на полицейского и дважды ударил его ножом. Об этом пишет «РЕН ТВ»‎.
Известно, что напал он на сотрудника полиции в ночь на 6 мая. По дороге в отдел подросток дважды ранил полицейского: в плечо и грудь. Предварительно, из мести за двоюродных братьев, которых посадили за экстремизм. Мужчину доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Отмечается, что отец виновного состоит на учёте в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ
Жителя Тамбова задержали за подготовку терактов у зданий судов по заданию СБУ
06 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Rawf8

В Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что подозрительного мужчину, который прятал неизвестные предметы около вокзала в строительный мусор, заметили сотрудники РЖД. Они вызвали охрану, которая задержала мужчину. Прибывшие на место сапёры обнаружили два заложенных взрывных устройства, которые были обезврежены взрывотехниками.

Задержанный рассказал, что после начала СВО он регулярно заходил на тематические сайты, в числе которых были ресурсы проукраинских террористических организаций. На одной из них в июне 2023 года мужчину завербовали сотрудники спецслужб.

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*запрещённая в России террористическая организация
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Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей
06 мая 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара ВСУ по автомобилям с мирными гражданами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Шесть человек в результате атаки ВСУ погибли.

Напомним, украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе.

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Группу людей по делу о вербовке Украиной подростков задержали в Белоруссии
06 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Thomasaf

Четыре человека по делу о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков задержали в Белоруссии, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил глава МИД республики Сергей Алейник. По его словам, неделю назад была выявлена группа студентов, завербованная спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов.

Он рассказал, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Алейник осудил вербовочную деятельность, особенно, когда она направлена против несовершеннолетних.

Министр подчеркнул, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, а в этом случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее он сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против РФ.

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#белоруссия
#украина
#теракт
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ВСУ атаковали автомобили в российском регионе, есть погибшие
Оперштаб: шесть человек погибли и 30 ранены при ударе ВСУ в Белгородской области
06 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/AndrisBarbans

ВСУ ударили дронами по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» с мирными гражданами в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
В результате атаки 33 человека пострадали, шесть погибли.

Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших. Он заявил, что в результате атаки ВСУ 35 человек получили ранения. В числе пострадавших двое детей.

Газели перевозили людей на работу. ВСУ ударили по автомобилям четырьмя дронами-камикадзе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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#дроны
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Силовики проводят обыски у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма
06 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, которую подозревают в оправдании терроризма. Об этом информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что в квартире Кеворковой силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У блогера также был изъят мобильный телефон.

Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт. Недавно она перешла из христианства в ислам.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Конаныхина. Его обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны подробности пожара на овощехранилище в Крыму
МЧС: открытое горение овощехранилища в Крыму ликвидировано
06 мая 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали возгорание на овощебазе в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы министерства.
Напомним, возгорание на овощехранилище в Крыму охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Ситуацию усугубил сильный ветер, из-за которого пламя перешло на складированные рядом с хранилищем деревянные паллеты. В результате пожара никто не пострадал.

Для устранения возгорания были задействованы 37 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.

Причины пожара в настоящее время не названы.

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#возгорание
#крым
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Один из троих офицеров-миллиардеров ФСБ просит суд снять с него обвинения
«Ъ»: экс-офицер ФСБ Фролов попросил закрыть дело о мошенничестве на 130 млн руб
06 мая 2024, 08:02

Фото: istockphoto/Zolnierek

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов попросил закрыть в отношении него уголовное дело.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Ранее у Фролова и его двоих сослуживцев при обысках нашли 12 миллиардов рублей. На заседании защита Фролова подала ходатайство о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности. Сам Фролов не признает вину и отрицает причинение ущерба.

Речь идет об эпизоде с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг». Такое же обвинение ранее суд снял с другого фигуранта дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева. Третий их коллега — Кирилл Черкалин был осужден за взятки в 2021 году, но уже вышел на свободу условно-досрочно.

Кроме этого, Фролова обвиняют еще и в коррупции. По данным следствия, он оказывал покровительство банку «Кредитимпэкс», за что получал от него вознаграждения. По версии следствия, офицер ФСБ за шесть лет незаконно приобрёл 87 миллионов рублей.

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#суд
#фсб
#москва
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Конфликт со стрельбой произошел в Калуге
Прокуратура: два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Калуге
06 мая 2024, 00:34

Фото: iStock/nixki

Два человека получили ранения в результате перестрелки в Калуге, сообщается в Telegram-канале Калужской областной прокуратуры.
Пострадавшие не получили серьезных травм. Прокуратура города Калуги занялась подтверждением фактов перестрелки. По словам прокурора, во время инцидента один из участников использовал средства самообороны.

Ранее, вечером 4 мая, на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе драки один из участников открыл огонь из травматического оружия. По данным следственных органов, в результате стрельбы никто не пострадал. Двое участников драки были доставлены в отделение полиции.

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#прокуратура
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