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Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым

«МК»: в Москве выпал из окна бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев
19 октября 2024, 20:52
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Во дворе жилого дома в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева, по предварительным данным, он выпал из окна. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец». Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают профильные службы.


По информации издания, все произошло сегодня утром, 19 октября, когда около 8:30 тело Рогачева обнаружили у дома на Протопоповском переулке, где он жил.

Газета отмечает, что в 90-е Рогачев занимал высокие должности в существовавшей до 2007 года корпорации ЮКОС, позже работал исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а затем замгендиректора горно-металлургической организации «Норильский никель».

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При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян
19 октября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/grafoto

Трое россиян пострадали в результате пожара в отеле Антальи в Турции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на генконсульство, их уже выписали из больницы.
Перед этим один из очевидцев возгорания рассказывал, что спасательные службы помогали людям выбраться с балконов отеля Imperial Sunland resort. Уточнялось, что никто особо не паниковал, но на происшествие прибежали отдыхающие на пляже. Мужчина также приметил сильный дым.

«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней», — комментировал тогда россиянин.

Ранее сообщалось, продолжатся ли концерты группы Jane Air на фоне сообщений о состоянии здоровья музыканта Антона Лиссова.

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#россияне
#турция
#пожар
#новости
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Прокуратура проведет проверку ситуации с отравлением детей алкоголем на Урале
19 октября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Ситуацию с отравившимися алкоголем подростками на Урале проверит региональная прокуратура, заявили в ведомстве. Пострадавших госпитализировали.
«Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением в больницу подростков с признаками отравления спиртосодержащей продукцией», — сказано в публикации в Telegram.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Подростки в возрасте 13, 14 и 16 лет употребляли алкогольную продукцию на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Позже их отправили в больницу, сейчас они в удовлетворительном состоянии, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что произошло в Москве на Волгоградском проспекте.

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#алкоголь
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#новости
#екатеринбург
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В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины
19 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/g-stockstudio

Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
Согласно информации следствия, смерть девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения не носит криминальный характер. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление угарным газом.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины всплыло в Москве-реке неподалёку от делового центра «Москва-сити». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#отравление
#смерть
#следователи
#домодедово
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В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
19 октября 2024, 17:50

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Грузовик и газель столкнулись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье. Об этом информирует МЧС России в своем Telegram-канале.
В результате столкновения оба авто загорелись. Согласно информации ведомства, в результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что на месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы техники. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать, добавили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса. В результате ДТП два человека пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве
19 октября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Авария с участием двух автомобилей произошла на Волгоградском проспекте в столице, сообщили в Дептрансе.
«На Волгоградском проспекте в районе дома 43 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы», — сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших сейчас уточняют. Инцидент затруднил движение на некоторое время, однако позже его восстановили.

Ранее сообщалось, какого популярного рэпера зарезали в Челябинске. Уточнялось, что все произошло во время распития спиртных напитков в подъезде. Следователи в настоящее время разбираются в причинах произошедшего. Уголовное дело уже открыто.

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#машины
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В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы популярного рэпера
В Челябинске рэпера ТрикоПюшона зарезали в подъезде во время распития алкоголя
19 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/zoka74

В Челябинске жена зарезала 35-летнего уральского рэпера ТрикоПюшона во время распития алкоголя в подъезде. Об этом пишет сообщество «Hip-Hop Family» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что ТрикоПюшон был другом рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга в 2020 году. Недавно мужчина освободился из колонии.

Согласно информации следствия, в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в шею 35-летнему рэперу, в результате чего он скончался на месте.

По данным регионального управления СУ СК России, жительницу Металлургического района задержали за убийство. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Baza: эвакуация дома и поликлиники произошла из-за прорыва газа в Москве
19 октября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/filmfoto

Эвакуация поликлиники и жилого дома произошла в столице в связи с прорывом газа рядом с посольством Китая на Мосфильмовской улице.
Как уточняет Baza, газовая труба была пробита при строительных работах рядом с домом 31а. Место происшествия оцепили, всего эвакуировано 200 человек.

Перед этим сообщалось, что при разборе завалов дома в Кирсанове под Тамбовом, где взорвался бытовой газ, обнаружили тело четвертого человека. По последним данным спасателей, пострадало девять человек. Из них шестеро в районной больнице, еще двое госпитализированы в область.

Оперативные службы ликвидировали возгорание на площади в полторы сотни «квадратов». Глава региона Максим Егоров ввел режим ЧС.

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#новости
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Священная река в Индии покрылась ядовитой пеной
HT: индийская река Ямуна покрылась токсичной пеной из-за сброса сточных вод
19 октября 2024, 16:41

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В Индии токсичной пеной покрылась река Ямуна, протекающая через столицу Нью-дели. Об этом сообщают местные издания Times of India и Hindustan Times (HT). Отмечается, что причиной тому стал сброс сточных вод с канализации, которых сливают в реку ежедневно в объеме 3,6 млрд литров.
«Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж», — пишет одна из газет.
По информации издания, густая пена крайне ядовита, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак. Ситуацию усугубляет и скорое празднование Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября. По традиции в этот день проходят массовые омовения в реке.

Власти объявили о применении специальных пеногасителей, чтобы снизить риски для местного населения.

Ямуна — самый большой приток главной водной артерии Индии — реки Ганг. При этом Ямуна считается одной из самых грязных рек в мире.

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Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
Тело четвертого погибшего обнаружили в жилом доме в Кирсанове, где взорвался газ
19 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело четвёртого погибшего обнаружено при разборе завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом проинформировали в МЧС России.
По данным ведомства, в результате ЧП девять человек пострадали. Шесть из них находятся в терапевтическом отделении районной больницы города, двоих пострадавших госпитализировали в областное медучреждение.

Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ЧС.

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