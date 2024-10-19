Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым

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Во дворе жилого дома в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева, по предварительным данным, он выпал из окна. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец». Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают профильные службы.
По информации издания, все произошло сегодня утром, 19 октября, когда около 8:30 тело Рогачева обнаружили у дома на Протопоповском переулке, где он жил.
Газета отмечает, что в 90-е Рогачев занимал высокие должности в существовавшей до 2007 года корпорации ЮКОС, позже работал исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а затем замгендиректора горно-металлургической организации «Норильский никель».
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