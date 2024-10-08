Бывший кандидат в мэры Кривого Рога покончил с собой на Украине

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Экс-кандидата в мэры Кривого Рога и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината группы «Метинвест» Дмитрия Шевчика нашли мертвым на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Известно, что тело бывшего кандидата в мэры нашли на территории турбазы в Кудашевке под Кривым Рогом. По предварительной версии, Шевчик покончил с собой.
До этого, в 2021 году, также был найден мертвым Константин Павлов, который обошел Шевчика и выиграл выборы мэра Кривого Рога. По официальным данным, Павлов тоже покончил с собой.
Дмитрию Шевчику было 47 лет. Он возглавлял горно-обогатительный комбинат с 2015 по 2020 год. По данным СМИ, Шевчик имел связи с украинскими миллиардерами, среди которых были собственник «Метинвеста» Ринат Ахметов и владелец Smart Holding Вадим Новинский.
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До этого, в 2021 году, также был найден мертвым Константин Павлов, который обошел Шевчика и выиграл выборы мэра Кривого Рога. По официальным данным, Павлов тоже покончил с собой.
Дмитрию Шевчику было 47 лет. Он возглавлял горно-обогатительный комбинат с 2015 по 2020 год. По данным СМИ, Шевчик имел связи с украинскими миллиардерами, среди которых были собственник «Метинвеста» Ринат Ахметов и владелец Smart Holding Вадим Новинский.
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Лия Мурадьян