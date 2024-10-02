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Раскрытапричина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье

Mash: сын погибшего экс-министра ЛНР Завизенова обнаружил в доме записку
02 октября 2024, 18:37
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Несовершеннолетний сын погибшего экс-министра ЛНР Константина Завизенова, чье тело было найдено в его доме в Подмосковье, нашел на столе записку и бутылку спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, мальчик обнаружил записку и сразу же услышал в доме хлопок. Предполагается, что мужчина совершил суицид.

Напомним, экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье.



По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Официально причина его смерти не разглашалась.

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В лесах на юге Подмосковья прогнозируют высший уровень пожароопасности
02 октября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

До конца рабочей недели на территории Ступинского лесничества на юге Подмосковья ожидается чрезвычайный V класс, пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, почти на всей территории региона прогнозируют II и III класс пожарной опасности, а в Ступинском лесничестве сохранится максимальный V класс. В зависимости от метеоусловий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов – от I (отсутствует) до V (чрезвычайная)», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что в ближайшие дни синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Днём воздух будет прогреваться до 13…19 °C.

В Комлесхозе добавили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица до 60 тыс. рублей, для должностного лица – до 110 тыс., а для юрлица – до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.

Помимо этого, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

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#подмосковье
#московская область
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Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
02 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили в СК РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, незаконный доход от их деятельности составил 3,7 млрд рублей. Отмечается, что злоумышленники разработали особую инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов, которые были необходимы для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законодательством компьютерной информации.

Преступное сообщество было организовано в 2013 году. В рамках дела было проведено 148 обысков.

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#ск рф
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Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО
02 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Shot.
Адвокат рассказал, что Пашаев в СИЗО имеет возможность заниматься спортом. Он хорошо себя чувствует.

На заседании 2-го Западного военного окружного суда, Пашаев присутствовал по ВКС. По решению суда, он останется в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

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#адвокат
#вкс
#сизо
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В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
02 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/grafoto

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, которая помогает участникам российской спецоперации, женщина выжила, однако кошка ее погибла. Об этом пишет Baza.
По данным издания, пожар произошел в ночь на 1 октября. Пожар вовремя заметили и вызвали пожарных, которые выломали оконные решетки и эвакуировали 78-летнюю женщину через окно. Пенсионерка получила ожоги и сейчас находится в больнице. При этом ее кошка при ЧП погибла.

Сначала предполагалась, что причиной пожара стала неисправность проводки. Однако позже на записи с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые зашли в подъезд, после чего там сильно сверкнуло, а неизвестные быстро выбежали.

Однако полиция пока не принимает заявление от сына пострадавшей, мотивируя это тем, что она сама должна обратиться в полицию после того, как выйдет из больницы.

Примечательно то, что женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела». Она шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, тратя на это все свое свободное время.

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#ожоги
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Здание бизнес-центра горит на «Водном стадионе» в Москве
02 октября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Distortion Media

Здание бизнес-центра «Охотник» горит в Москве на метро «Водный стадион». Как пишет Telegram-канал «Москва с огоньком», эвакуировали 120 человек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в Театре музкомедии. Люди не могли эвакуироваться, поскольку выходы были заблокированы. Посетителям и сотрудникам учреждения пришлось выбивать окна, чтобы спастись, а также выбираться через крышу.

Пламя локализовали, шестеро человек спасены, 105 эвакуированы. Один сотрудник театра пострадал при попытке потушить пожар, у него серьезные ожоги. В настоящее время он под присмотром медиков.

По предварительной информации причиной возгорания послужило короткое замыкание.

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#россия
#москва
#пожар
#новости
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SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре
02 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Все выходы из Театра музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы во время пожара, пишет Telegram-канал Shot. Журналисты уточнили, что по этой причине люди выбивали окна и спасались через крышу. При попытке потушить возгорание пострадал сотрудник учреждения, его госпитализировали с серьезными ожогами.
Все началось с гримерки, расположенной на четвертом этаже здания. По предварительной информации, там случилось короткое замыкание, после чего загорелись актерские вещи. Позже пламя перекинулось на другие помещения.

Сейчас пожар локализовали, эвакуировано больше 100 человек, шестеро спасено. Накануне сообщалось, что в Москве в одно время сгорели семь кафе. Уточнялось, что все происходило в Бутырском районе города.

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В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем

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#россия
#пожар
#театр
#екатеринбург
#новости
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В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем
02 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Fedorovekb

В одной из школ столичного района Свиблово ученики заметили мужчину с ружьем, на место незамедлительно выехали экстренные службы. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, одна из учениц увидела мужчину, одетого во все черное, а в руках у него было ружье. Он поднимался по лестнице, а после скрылся. Девочка незамедлительно написала об этом в школьный чат, а одноклассники сообщили об этом родителям.

На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.

Ранее сообщалось, что силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями.

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#учитель
#девочка
#чат
#ружье
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Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал Mercedes-Benz, Cadillac и раритетный автомобиль Тимура Иванова
02 октября 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает РИА Новости.
Уточняется, что в 2019 году у Иванова в собственности было 12 автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей. Его жена владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и несколькими мотоциклами.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
02 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Мужчина подозревался в краже товара из супермаркета. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке задержали молодого человека, похитившего партию смартфонов на 5 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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