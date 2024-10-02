Раскрытапричина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье

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Несовершеннолетний сын погибшего экс-министра ЛНР Константина Завизенова, чье тело было найдено в его доме в Подмосковье, нашел на столе записку и бутылку спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, мальчик обнаружил записку и сразу же услышал в доме хлопок. Предполагается, что мужчина совершил суицид.
Напомним, экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье.
По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Официально причина его смерти не разглашалась.
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Напомним, экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье.
По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Официально причина его смерти не разглашалась.
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Элина Позднякова