Бывшему мужу Кати Самбуки грозит срок за педофилию
Бывшему мужу Кати Самбуки, продюсеру Бобу Джеку, пригрозили возбуждением уголовного дела за педофилию. С таким намерением выступила активистка Анастасия Даниленко.
Поводом для этого стало заявление 17-летней блогерши Ани HAWKA. В своем интервью сДаниленко она призналась, что у нее была интимная связь с Джеком. Активистка отметила, после выхода ролика экс-супруг Самбуки прислал ей досудебную претензию, где требовал удалить интервью с блогершей.
«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — поделилась Даниленко в беседе с NEWS.ru.
Как ранее стало известно, Самбука забеременела от Джека в 15. Через 10 лет она сбежала от супруга с ребенком, а после рассказала о постоянном насилии со стороны мужа.