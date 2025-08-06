Бывшему мужу Кати Самбуки грозит срок за педофилию

06 августа 2025, 11:40

Фото: iStock/OlFedv

Бывшему мужу Кати Самбуки, продюсеру Бобу Джеку, пригрозили возбуждением уголовного дела за педофилию. С таким намерением выступила активистка Анастасия Даниленко.





Поводом для этого стало заявление 17-летней блогерши Ани HAWKA. В своем интервью сДаниленко она призналась, что у нее была интимная связь с Джеком. Активистка отметила, после выхода ролика экс-супруг Самбуки прислал ей досудебную претензию, где требовал удалить интервью с блогершей.





«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — поделилась Даниленко в беседе с NEWS.ru.