Жительница Красноярского края убила гостя ножом после ссоры

06 августа 2025, 09:43

Жительница Лесосибирска вонзила нож в знакомого в ходе возникшей ссоры

Фото: iStock/ipopba

В городе Лесосибирске Красноярского края возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве. Трагедия произошла 3 августа 2024 года на улице Садовой, сообщает один из телеграм-каналов.





Известно, что вечером в доме подозреваемой собрались компания: хозяйка, её подруга и 52-летний знакомый мужчина. Во время совместного распития алкоголя между хозяйкой и гостем возник конфликт. Женщина потребовала, чтобы мужчина покинул её дом, но тот отказался уходить.



В ходе последовавшей ссоры хозяйка нанесла гостю удар ножом в область груди. Пострадавший вышел на улицу, где вскоре скончался от полученного ранения.Тело мужчины было обнаружено в тот же вечер возле дома.



Подозреваемая задержана. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

