Пьяный водитель гидроцикла сбил двух девочек на сапе в Приморье — видео

06 августа 2025, 10:14

Baza: в Приморье гидроцикл сбил двух девочек на сапе, они в больнице

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В акватории Японского моря произошло водитель гидроцикла сбил двух девочек, катавшихся на сапе, сообщает телеграм-канал Baza, опубликовавший видео с инцидентом.





Уточняется, что мужчина на гидроцикле нарезал круги вокруг девочек, но потерял управление и врезался в них. От удара обе упали в воду. Водитель попытался помочь, прыгнув за ними.



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Шестнадцатилетняя пострадавшая получила перелом ключицы и была госпитализирована. Вторая 13-летняя девочка находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.



При проверке выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности причинение вреда здоровью. Прокуратура также начала проверку компаний, сдающих гидроциклы в аренду, на предмет соблюдения правил безопасности.





