Пьяный водитель гидроцикла сбил двух девочек на сапе в Приморье — видео
В акватории Японского моря произошло водитель гидроцикла сбил двух девочек, катавшихся на сапе, сообщает телеграм-канал Baza, опубликовавший видео с инцидентом.
Уточняется, что мужчина на гидроцикле нарезал круги вокруг девочек, но потерял управление и врезался в них. От удара обе упали в воду. Водитель попытался помочь, прыгнув за ними.
Шестнадцатилетняя пострадавшая получила перелом ключицы и была госпитализирована. Вторая 13-летняя девочка находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
При проверке выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности причинение вреда здоровью. Прокуратура также начала проверку компаний, сдающих гидроциклы в аренду, на предмет соблюдения правил безопасности.