Бывшему руководителю аппарата главы МЧС Сойникову дали семь лет колонии

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Бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова приговорили к семи годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации обвинения, в 2020 году Сойников убедил министра в необходимости провести капитальный ремонт ведомственного спорткомплекса, в то время как зданию требовались максимум незначительные улучшения.
Получив деньги на ремонтные работы, Сойников нашёл подрядчика, который никакого ремонта делать не стал. В результате, ведомство потеряло семнадцать миллионов рублей.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам лишения свободы. Отмечается, что признавать свою вину он отказался.
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Получив деньги на ремонтные работы, Сойников нашёл подрядчика, который никакого ремонта делать не стал. В результате, ведомство потеряло семнадцать миллионов рублей.
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Евгения Парфентьева