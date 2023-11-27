ФСБ в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб

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Федеральная службы безопасности в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военных к переходу на вражескую сторону, об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб», - прокомментировали ситуацию представители службы.
По информации ФСБ, задержанная склоняла российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции, перейти на сторону Вооруженных сил Украины. В качестве вспомогательного инструмента для убеждения она использовала социальные сети, в которых публикуется недостоверная информация об СВО и ВС РФ.
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Евгения Парфентьева