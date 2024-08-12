Бывший актер пробрался в квартиру, чтобы понюхать женское белье

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В Японии полицейские арестовали бывшего актера, который нарушил закон ради женского белья. Об этом сообщает Japan Times.
Отмечается, что 37-летний Цубаса Тагоку был арестован по подозрению в незаконном проникновении в квартиру, в которой жила двадцатилетняя девушка со своим молодым человеком.
Тагоку, предположительно, проник в пустую комнату через окно и стал нюхать нижнее белье девушки. Бойфренд девушки вернулся домой и поймал злоумышленника с поличным. Он скрутил его и вызвал правоохранительные органы.
Обвиняемый признался, что пробрался в комнату, чтобы понюхать женское белье и сексуально удовлетворить себя. Примечательно, что в момент ареста Тагоку отбывал условный срок. В 2022 году его осудили за кражу женского нижнего белья.
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Тагоку, предположительно, проник в пустую комнату через окно и стал нюхать нижнее белье девушки. Бойфренд девушки вернулся домой и поймал злоумышленника с поличным. Он скрутил его и вызвал правоохранительные органы.
Обвиняемый признался, что пробрался в комнату, чтобы понюхать женское белье и сексуально удовлетворить себя. Примечательно, что в момент ареста Тагоку отбывал условный срок. В 2022 году его осудили за кражу женского нижнего белья.
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Екатерина Коршунова