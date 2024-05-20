Бывший военком Озерска Пичугин осужден на 10 лет за коррупцию

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Экс-военкома Озерска Владимира Пичугина осудил за коррупцию на 10 лет Озерский горсуд и отправил в колонию. Кроме того, бывшего военного обязали выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщает портал URA.RU.
Осужденного задержали силовики в июне прошлого года. Он обвинялся в получении крупных взяток. В частности, Пичугин не смог внятно объяснить, откуда у него пакет с деньгами.
По версии следствия, экс-военком организовал преступную схему в частичную мобилизацию, осенью 2022 года. Таким образом, за деньги он не призывал в армию, а также «отмазывал» тех, кого должны были мобилизовать на фронт.
Судебное разбирательство началось в декабре 2023 года. Материалы рассматривались в течение 6 месяцев. Следствие пообещало не привлекать к ответственности работодателей, плативших военкому.
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По версии следствия, экс-военком организовал преступную схему в частичную мобилизацию, осенью 2022 года. Таким образом, за деньги он не призывал в армию, а также «отмазывал» тех, кого должны были мобилизовать на фронт.
Судебное разбирательство началось в декабре 2023 года. Материалы рассматривались в течение 6 месяцев. Следствие пообещало не привлекать к ответственности работодателей, плативших военкому.
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Никита Кротов