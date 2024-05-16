Экс-сотрудника одного из университетов МВД задержали за взятки

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В Ставропольском крае возбудили дело против экс-замначальника отдела тылового обеспечения филиала одного из университетов МВД РФ, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета РФ.
Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в период с 2017 по 2023 год чиновник получил от предпринимателя 231 тысячу рублей.
Взамен он должен был содействовать заключению госконтрактов на уборку административных зданий и оказывать общее покровительство бизнесмену.
Обвиняемый задержан, решается вопрос о его аресте.
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Дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ. Как сообщили в ведомстве, в период с 2017 по 2023 год чиновник получил от предпринимателя 231 тысячу рублей.
Взамен он должен был содействовать заключению госконтрактов на уборку административных зданий и оказывать общее покровительство бизнесмену.
Обвиняемый задержан, решается вопрос о его аресте.
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Алёна Самарева