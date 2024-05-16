Экс-сотрудника одного из университетов МВД задержали за взятки

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти бизнесмена Петра Гаврилова после операции, сделанной в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РИА Новости.