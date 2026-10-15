Бизнесмен выстрелил мигранту в задний проход и получил срок
Окружной суд Сувона вынес приговор владельцу южнокорейского предприятия, признанному виновным в причинении тяжких телесных повреждений трудовому мигранту из Таиланда. Об этом сообщает The Korea Times.
Инцидент произошел 20 февраля на фабрике в Хвасоне (провинция Кенгидо). Мужчина в возрасте около 60 лет приставил сопло промышленного пневматического пистолета к анальной области тайского рабочего и в течение примерно семи секунд подавал воздух под высоким давлением.
В результате пострадавший получил разрыв прямой кишки размером более десяти сантиметров. Его прооперировали.
Судья Ку На Ен признала предпринимателя виновным по обвинениям в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении Закона о трудовых стандартах. Помимо трех лет лишения свободы, суд принял во внимание, что осужденный не проявил раскаяния и вычел расходы на медицинскую помощь пострадавшего из его заработной платы. Дело против жены владельца фабрики, которую обвиняли в запугивании, суд отклонил.
Читайте также: