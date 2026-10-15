Бизнесмен выстрелил мигранту в задний проход и получил срок

15 октября 2026, 12:35

В Южной Корее бизнесмен получил три года тюрьмы за выстрел мигранту в анус

Фото: istockphoto/txking

Окружной суд Сувона вынес приговор владельцу южнокорейского предприятия, признанному виновным в причинении тяжких телесных повреждений трудовому мигранту из Таиланда. Об этом сообщает The Korea Times.