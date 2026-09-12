Девушке выбили зуб при оральном сексе, и она чуть ли не насмерть подавилась им
В Москве 30-летняя девушка перестала дышать после того, как во время орального секса ей выбили зуб, который попал в горло. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл вечером в среду, 9 сентября. Партнёры не рассчитали движения, в результате чего девушка лишилась зуба и подавилась им. Пострадавшая начала задыхаться, после чего мужчина вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики оценили состояние девушки как критическое и провели реанимационные мероприятия. Дыхание удалось восстановить. Пациентке рекомендовали пройти дополнительное обследование, чтобы исключить попадание фрагментов зуба в дыхательные пути.
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