Россиянин засунул стеклянный стакан в задний проход по случаю празднования 23 февраля
В Уфе празднование Дня защитника Отечества для 42-летнего мужчины закончилось обращением за медицинской помощью. По словам самого пациента, в результате неудачного падения в прямую кишку попал стеклянный стакан.
Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина отмечал праздник вместе с другом. Во время застолья и последующих конкурсов произошёл инцидент, после которого инородный предмет оказался внутри и застрял. Самостоятельно извлечь его не удалось, поэтому пострадавший вызвал скорую помощь.
Медики доставили мужчину в больницу, где врачи провели операцию по удалению стакана. Процедура прошла успешно, пациента отпустили домой на амбулаторное восстановление.
Также ему рекомендовали наблюдаться у специалистов, чтобы исключить возможные осложнения, и впредь избегать ситуаций, способных привести к подобным травмам.
Читайте также: