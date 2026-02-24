Россиянин засунул стеклянный стакан в задний проход по случаю празднования 23 февраля

24 февраля 2026, 14:09

Mash: Россиянин засунул стеклянный стакан в задний проход в честь 23 февраля

Фото: istockphoto/Alter_photo

В Уфе празднование Дня защитника Отечества для 42-летнего мужчины закончилось обращением за медицинской помощью. По словам самого пациента, в результате неудачного падения в прямую кишку попал стеклянный стакан.